По Крымскому мосту прошел тестовый поезд с журналистами

Во вторник по Крымскому мосту проехали дизель-вагон и мотриса с руководителями стройки века и российских СМИ. Прессе впервые показали готовящуюся к вводу в эксплуатацию железнодорожную часть сооружения из окна поезда.

От станции Тамань-Пассажирская до станции Керчь-Южная поезд прошел за полчаса, и все это время - никакого привычного стука колес. Ведь на мосту использована технология "бархатного пути" - между участками длиной по 440 метров установлены 84 комплекта уравнительных стыков для компенсации температурных напряжений. Именно они дают стальным рельсам свободно "дышать" при колебаниях температуры воздуха и обеспечивают тот самый бесшумный ход, который позволяет наслаждаться потрясающими видами Керченского пролива из окна вагона.

Технологические составы, доставляющие с материка рельсы, шпалы и инертные материалы, работают на мосту еще с лета 2018 года, но лишь в середине июня 2019 года после стыковки рельсов первого пути они смогли пройти весь 19-километровый путь от таманского берега до керченского. После укладки второго пути на мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.

- Устройства сигнализации, централизации и блокировки обеспечат комфортное и безопасное движение поездов, - рассказал ведущий инженер-проектировщик компании "СГМ-Мост" Сергей Писарев. - Автоматика моста в режиме реального времени будет коммуницировать с автоматикой станций и локомотивов, которые по сигналу смогут снизить и увеличить скорость либо выполнить торможение. Мгновенный обмен данными позволит машинистам, диспетчерам и службе эксплуатации координировать потоки, корректировать скорость и интервал между составами.

От станции Тамань-Пассажирская до станции Керчь-Южная поезд прошел за полчаса, и все это время - никакого привычного стука колес

Сейчас на железной дороге укладывают кабели и устанавливают путевые ящики с необходимым оборудованием. Параллельно продолжается балластировка щебнем, рихтовка и выправка верхнего строения пути. Формируются контррельсы - дополнительные рельсы внутри основной колеи, которые будут удерживать вагоны от возможного схода. Продолжается монтаж стоек освещения и шумозащитных экранов. На объекте занято 3000 инженеров и рабочих.

А в начале декабря через Керченский пролив пойдут первые пассажирские и грузовые составы. Среди закупленных пассажирских вагонов есть все необходимые для организации безопасных и комфортных перевозок - купейные, штабные с купе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, плацкартные, а также вагоны-рестораны.

С открытием железнодорожного движения Крымский мост сможет пропускать в течение суток до 94 поездов - 47 пар пассажирских и грузовых в сутки в оба направления. Согласно маркетинговым исследованиям и прогнозам КЖД, ориентировочно через мост в Крым и обратно поездами дальнего следования будут доставлять около трех миллионов человек в год.

Разработанная модель организации движения пассажирских поездов предусматривает курсирование на первых порах восьми пар поездов в сутки по 11 маршрутам в четыре пункта назначения: в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию.