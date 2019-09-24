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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Взять кассу

Ретейл и банки не торопятся обеспечить обналичивание денег в магазинах
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 213(7971)
Центробанк России включил Крым в число регионов, где проводится эксперимент по обналичиванию денег с банковских карт клиентов в кассах магазинов. Однако ни ретейл, ни банки пока не торопятся предоставлять такую услугу.

Как ожидается, в России воспользоваться новым сервисом смогут около 38 миллионов граждан. Операции, в которых эмитент и эквайер - один и тот же, начнутся уже 29 октября.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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Более 3000 торговых предприятий, на кассе которых можно будет снимать наличные, подключат к сервису до конца года. Как сообщил руководитель службы по защите прав потребителей Центробанка РФ Михаил Мамута, эксперимент решено распространить и на Крым. В республике пока недостаточно развита сеть банкоматов, а большинство розничных торговых операций осуществляются в небольших магазинах шаговой доступности. Вместе с тем крымчане активно пользуются банковскими платежными картами, в том числе и международными. Таким образом, особых трудностей с внедрением новой услуги на полуострове не должно возникнуть.

"РГ" решила поинтересоваться, готовы ли банковские учреждения и ретейл предоставлять новый сервис пользователям. В Крыму сейчас действует семь кредитных организаций. В ведущем банке полуострова пояснили, что пока осторожно подходят к этой инициативе и намерены предварительно изучить опыт соседей, а потом уже самим включаться в эксперимент.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Приоритетом в работе кредитной организации является увеличение безналичного денежного расчета, в том числе за счет расширения сети платежных терминалов, особенно в сельской местности. "Сейчас терминальная сеть банка насчитывает более 20000 устройств", - уточнили в кредитной организации.

В розничной торговой сети также осторожно отнеслись к новости об участии Крыма в эксперименте со снятием наличности в кассах.

- Мы пока не очень хорошо понимаем, как эта услуга в принципе может предоставляться, - рассказала "РГ" директор крупной розничной торговой сети Татьяна Пикалова. - Как это будет происходить, по какому ордеру будут списываться наличные деньги, по какой кассовой книге? Кроме того, нужно соответствующее программное обеспечение, связь с банком. Это все нескорый процесс.

Тем не менее эксперты положительно оценивают перспективу внедрения нового сервиса в Крыму.

- Думаю, такая услуга будет востребована ретейлом, - считает президент Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев. - Торговля заинтересована в привлечении покупателей, и если сервис поможет им найти новых клиентов, то почему бы и нет?

Экономика Финансы Банки Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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