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24.09.2019 14:26
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В ожидании "Письма счастья"

Почему сотни тысяч крымчан не платят земельный налог?
Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 213(7971)
В Крыму тысячи собственников земли с госактами украинского образца, которые не перерегистрировали имущество в российском правовом поле, до сих пор не платят налог на землю. Почему ФНС не производит начисления и не станут ли владельцы таких земельных участков должниками, разбирался корреспондент"РГ".
Уведомления не пришли. Это вызывает у людей беспокойство. А идти в налоговую и выяснять не у всех есть время и желание. Фото: Сергей Мальгавко/ РИА Новости Уведомления не пришли. Это вызывает у людей беспокойство. А идти в налоговую и выяснять не у всех есть время и желание. Фото: Сергей Мальгавко/ РИА Новости
Уведомления не пришли. Это вызывает у людей беспокойство. А идти в налоговую и выяснять не у всех есть время и желание. Фото: Сергей Мальгавко/ РИА Новости

Госакт - не повод для налога

Земельный налог в российском Крыму начали начислять физическим лицам в 2018 году за предыдущий. Уведомления получили более 150 тысяч человек. В бюджет поступило 605,3 миллиона рублей. В 2019 году "письма счастья" получили уже 290 тысяч крымчан. Существенно выросло и количество налогооблагаемых объектов - 366 тысяч участков (в 2,3 раза).

Но сотням тысяч крымчан уведомления не пришли ни тогда, ни сейчас. Это вызывает у людей беспокойство. Размер платежа за среднестатистические шесть соток может составлять и 400, и 1000 рублей в год в зависимости от установленной муниципалитетом ставки налога и стоимости надела. Вдруг уведомление затерялось и уже капает пеня, а идти в налоговую и выяснять не у всех есть время и желание.

В Крыму число плательщиков земельного налога возрастет почти вдвое

Чиновники разводят руками, подчеркивая, что юридические лица налог платят, а решение проблемы с физлицами - в процессе. Согласно Налоговому кодексу РФ плательщиками земельного налога признаются собственники участков. Федеральный конституционный закон о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ устанавливает, что документы, выданные Украиной, действуют без ограничения срока и подтверждения со стороны госорганов РФ.

Право собственности на участки, возникшее до вступления в силу этого федерального закона, у физических и юрлиц сохраняется и на основании республиканского закона "Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории РК". С учетом этого организации с украинскими документами на право собственности на землю являются налогоплательщиками, сообщили в ФНС. Логично, если бы налог платили и физлица. Но этому препятствуют объективные причины.

- В случае если у гражданина украинский госакт на землю и он не подтвердил свое правообладание в Госкомрегистре, мы такие данные от Госкомрегистра Крыма не получаем, - говорит и. о. руководителя управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым Сергей Крюков.

Регистрируйте сами

Налоговый кодекс предусматривает, что органы, осуществляющие кадастровый учет и госрегистрацию имущества, обязаны передавать в ФНС сведения обо всех объектах недвижимости, зарегистрированных в этих органах. А регистрировать новая в Крыму структура - Госкомрегистр стала только после возвращения в Россию.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Согласно разъяснениям Минэкономразвития РФ, Налоговому кодексу, приказу ФНС России и формату сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, а также правообладателях, передача в налоговую сведений о ранее возникших правах (в данном случае до вступления Крыма в РФ) не предусмотрена, - поясняет первый зампред Госкомрегистра Крыма Алексей Костин. - Формирование базы налогообложения - многолетний процесс. Госкомрегистр осуществляет передачу в налоговую данных о расположенных в регионе объектах и их правообладателях, необходимых для администрирования земельного и имущественного налога своевременно и в соответствии с действующим законодательством.

То есть, те кто очень хочет платить налог на землю, должен ее самостоятельно перерегистрировать. За пять лет в Крыму зафиксировано 789 тысяч прав частной, муниципальной, государственной и федеральной собственности на участки.

Пару лет назад в республике оцифровали украинские земельные архивы (госакты, договоры аренды, поземельные книги) и внесли в госкадастр недвижимости сведения о 904 тысячах ранее учтенных участков. Но они не стали базой для налогообложения.

Долга нет, пеня не капает

В самой ФНС говорят, что заинтересованы в недопущении бюджетных потерь. И добавляют, что крымчанам могут прийти "письма счастья" за несколько лет сразу.

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Комментируя это заявление, советник адвокатского бюро Алексей Алтухов подчеркнул, что счет можно выставить не более, чем за три года.

- Когда люди оформят землю, тогда мы и рассчитаем налог за предыдущие годы, - сказал "РГ" и. о. руководителя УФНС по Республике Крым Сергей Крюков. - Сейчас такие граждане должниками не являются. Пеня за эти годы начисляться не будет. 60-дневный срок отсчитывается с момента получения уведомления. Аналогичная ситуация и с налогом на здания и помещения, который планируется ввести со следующего года. Мы этот вопрос регулярно поднимаем. Надеемся, что будет принято какое-либо законодательное решение. Может, введен фиксированный срок, как это было сделано при перерегистрации автомобилей. Вопрос должен решаться на уровне федерального законодательства.

В минимущества Крыма заявили, что вопрос не в их компетенции. В Госсовете республики, который принимает региональные законы и обладает правом законодательной инициативы в Госдуме РФ, говорят, что к ним налоговая с такой просьбой не обращалась.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Если украинские документы не были переоформлены в соответствии с законодательством РФ, налоговая просто не знает актуальных правообладателей, - комментирует глава комитета Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям первого созыва Евгения Добрыня. - Да, существуют архивные оцифрованные госакты. Но, как объясняли нам в Госкомрегистре и ФНС, порой сложно состыковать собственника и местонахождение конкретного земельного участка. В госакте не видно, где сейчас живет владелец. Пай вообще может находиться в поле, а человек - проживать в другом месте, переехать, умереть... То есть велика вероятность ошибочного начисления налога. В связи с этим без переоформления документов сложно обойтись. В то же время мы же не можем законодательно обязать всех немедленно переоформить документы. Нужно проработать существующие базы данных, обсудить вопрос со всеми участниками процесса, услышать мнение муниципалитетов, налоговой и Госкомрегистра. Возможно, если ФНС просчитает все гипотетически недополученные бюджетом суммы, будет что обсудить. Пока налоговая с такой инициативой не выступала. Вероятно, имеет смысл провести глобальную инвентаризацию. Готовы рассматривать все варианты, потому что надо стремиться к наполнению бюджета. Думаю, до ноября предложим пути решения. Инициатива должна быть взвешенная, продуманная и учитывающая все последствия.

Вопрос сложный, и его невозможно решить за один день. Но... у заинтересованных сторон был не один день, а пять лет! Пять лет за которые Крым, глубоко дотационный регион с многомиллиардными поступлениями из федерального бюджета, должен был сделать все возможное и невозможное для увеличения доходной части региональной казны.

Комментарий

Артем Денисов, управляющий партнер юридической компании:

- Системой государственного кадастрового учета не ставятся под сомнения данные правоустанавливающих документов в Крыму, выданные украинскими властями. Но документы, выданные иностранными органами, должны быть адаптированы к системе государственного кадастрового учета, а их данные должны быть перенесены в госкадастр недвижимости. При этом осуществляется проверка не прав определенных лиц на строения и земельные участки, а контрольных точек замеров, чтобы элементарно исключить кадастровые ошибки. Имплементация данных иностранных правоустанавливающих документов - процесс зачастую сложный и трудоемкий, требующий проверки и систематизации. В случае с украинской системой учета недвижимого имущества, на мой взгляд, все должно пройти проще, так как Россия и Украина унаследовали и кадастровый учет, и принципы ведения реестра от СССР. Некоторые титулы в Крыму до сих пор с советских времен не менялись и не переучитывались.

Между тем

В ЕГРН содержатся данные почти о 2,4 миллиона объектов капстроительства. Большинство из них - дома и помещения, оформленные в украинский период, и оцифрованные в российский. Зарегистрированных в соответствии с российским законодательством прав там меньше половины. В случае дальнейшего затягивания решения проблемы налогообложения собственники неперерегистрированных построек также не получат уведомлений об уплате налога на недвижимое имущество, который планируется ввести со следующего года.

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