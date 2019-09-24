Владеющие недвижимостью предприниматели Астрахани недавно получили уведомления из налоговой и схватились за головы. Суммы, которые им нужно заплатить даже с небольших помещений, начинаются от 100 тысяч рублей. Гордума согласна пересмотреть ставки, но мэрия против: доходы от налога уже заложены в бюджет.

Повышение налога было ожидаемо, но мало кто рассчитывал, что суммы так взлетят. Дело в том, что с 1 января 2018 года вступило в силу решение астраханской гордумы, по которому малые предприниматели - собственники магазинов, кафе, офисов, мастерских - обязаны платить в бюджет два процента от стоимости помещений. Причем она рассчитывается не по инвентаризационной, как раньше, а по кадастровой оценке. Вот и набежали за весь прошлый год бешеные суммы. "У меня полуподвальное помещение - 100 квадратных метров, оно даже не используется, - делится с "РГ" предприниматель Виктор Кузнецов. - Налог был 4-5 тысяч рублей в год. В прошлом месяце я получил платежку, а в ней - 115 тысяч!"

До этого бизнесмены платили один процент от инвентаризационной стоимости. Да и то если помещение, как у Виктора, стояло без дела. А если недвижимость "работала" и ее владелец подпадал под "упрощенку" либо систему единого налога на вмененный доход, то действовала льгота - налог не выплачивался.

Возмущениями бизнесменов заполнились соцсети. Кроме того, около 100 человек собрались на офлайн-встрече, чтобы обсудить ситуацию. Гордума отреагировала и инициировала снижение той самой ставки, которую повышала. Между тем, как сообщил глава думского комитета по экономике Рафаэль Баткаев, горадминистрация прислала на предложение отрицательный отзыв.

Суммы, которые нужно заплатить даже с небольших помещений, начинаются от 100 тысяч рублей

Ситуацией обеспокоены и в обладминистрации. "Мы предлагаем снизить ставки до 0,5 процента от стоимости. Все равно муниципальный бюджет будет в плюсе, - считает и.о. начальника областного агентства госимущества Наталья Москвитина. - И предлагаем, чтобы поправка вступила в силу задним числом - с 1 января 2018 года".

А пока Москвитина советует уточнить в БТИ, правильно ли оценили недвижимость.