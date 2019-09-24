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24.09.2019 19:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сеть готовят к "пилоту"

Роскомнадзор проведет тестирование оборудования для надежной работы Рунета
Текст: Ирина Белова, Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(7972)
Пилотный проект по тестированию оборудования для обеспечения устойчивой работы российского сегмента интернета пройдет на базе одного региона и завершится в середине октября. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума "Спектр-2019" в Сочи глава Роскомнадзора Александр Жаров.
На форуме "Спектр" предложили организовать рабочую группу для создания счетчика интернет-рекламы. Фото: Ирина Белова На форуме "Спектр" предложили организовать рабочую группу для создания счетчика интернет-рекламы. Фото: Ирина Белова
На форуме "Спектр" предложили организовать рабочую группу для создания счетчика интернет-рекламы. Фото: Ирина Белова

"Сейчас осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи, и мы с конца сентября в течение нескольких недель будем вместе его тестировать", - сказал он (цитата по "Интерфаксу").

Жаров уточнил, что сначала планируется провести техническую проверку, убедиться, что все сервисы работают успешно. Потом оборудование испытают в "боевом" режиме.

Фото: iStock
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Комментируя подготовку к вступлению в силу закона об устойчивой работе Рунета, Жаров также сообщил, что все идет точно по графику. В процессе помимо самого Роскомнадзора задействованы Федеральная служба безопасности, Федеральная служба охраны, операторы связи, производители этого оборудования. "Думаю, не то что бы ошибки, но и сбоя не может быть. Потому что мы многократно проверяемся, прежде чем перейти к практическим действиям", - подчеркнул Александр Жаров.

Закон об устойчивой работе российского сегмента интернета был подписан 1 мая 2019 года. Основные его нормы вступят в силу в ноябре 2019 года, еще часть - в январе 2021-го. В рамках закона создается независимая инфраструктура для бесперебойной работы российского сегмента интернета.

При появлении угрозы Роскомнадзор сможет брать на себя централизованное управление Рунетом. Для этого предусмотрено создание центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. "Конфигурация центра создана, техническая документация есть, руководитель центра в настоящее время проходит процедуру оформления", - сообщил на форуме глава Роскомнадзора.

Тестирование оборудования для обеспечения устойчивой работы Рунета планируется провести в одном из российских регионов

Угрозы, которые потенциально могут стать поводом для включения режима централизованного управления Рунетом, в проекте постановления правительства ранее описала минкомсвязь. Их три типа. Во-первых, угрозы целостности, когда невозможна установка соединения и (или) передача информации между пользователями. Во-вторых, угрозы устойчивости работы - нарушается способность Сети сохранять свою целостность. В-третьих, угрозы безопасности. Здесь речь идет о ситуациях, когда кто-то пытается взломать оборудование или оказывает "дестабилизирующее воздействие" на сети связи.

Спикеры ключевых российских ведомств ранее заявляли, что потенциальной угрозы для Рунета нет. Закон приняли для того, чтобы инфраструктура была готова к любым неблагоприятным внешним воздействиям: природным или техногенным.

Кстати

К декабрю-январю Twitter и Facebook должны локализовать персональные данные российских пользователей на серверах, расположенных на территории РФ, сообщил Александр Жаров. Ранее Роскомнадзор по итогам проверок составил административные протоколы в отношении обеих компаний. Поводом стало непредоставление информации о выполнении требований российского законодательства. В Роскомнадзоре рассчитывают, что на этот раз компании подчинятся.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Роскомнадзор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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