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24.09.2019 19:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Как он провел этим летом

Отпускные предпочтения россиян: Краснодарский край, Крым и поездка в другой город
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(7972)
Поход, рыбалка, охота - на первом месте, дача и огород - на втором, познавательный отдых с осмотром достопримечательностей - на третьем - так выглядит в этом году тройка самых предпочтительных видов отдыха для россиян. Социологи ВЦИОМ подтвердили эту пирамиду предпочтения цифрами своих традиционных опросов, которые они проводят каждую весну (планы на лето) и осень (итоги).
Социологи констатируют: интерес россиян к внутреннему туризму растет. Фото: Алексей Дуэль Социологи констатируют: интерес россиян к внутреннему туризму растет. Фото: Алексей Дуэль
Социологи констатируют: интерес россиян к внутреннему туризму растет. Фото: Алексей Дуэль

Но действительность несколько разошлась с желаниями и предпочтениями - 33 процента россиян провели свой отпуск дома, 27 процентов - на даче, 11 процентов съездили в другой город, 8 - в другую страну. Но это не удручающая картина, потому что вообще-то весной дома планировали просидеть 44 процента россиян. И это в свою очередь не приговор к неудачному отпуску, потому что многие, особенно люди от 25 до 40 лет, привязаны к дому не самыми плохими причинами - беременностями, декретными отпусками и т.п.

Фото: pixabay.com
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Средний отпуск россиянина - 28 дней. При этом, как подчеркивают социологи, люди среднего возраста отдыхают куда меньше, но студенты, пенсионеры и бюджетники традиционно идут в большие отпуска, увеличивая среднюю цифру летних "каникул" для всех.

Средняя цена отдыха на каждого члена семьи составила 39 942 рубля, и она оказалась меньше, чем ожидалось весной.

Очень интересную картину рисуют отношения россиян с турфирмами: только 20 процентов опрошенных обращались к ним в этом году, 80 процентов предпочли организовать свой отдых самостоятельно.

- Разрастающаяся юберизация позволяет сегодня многим склоняться к самостоятельной организации своего отдыха, - отмечает директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Самыми довольными из отдохнувших оказались те, кто поехал в Крым

Аргументы "за" отдых с помощью турфирм - "не надо тратить время и нервы, все сделают за тебя", большая организованность и вариативность предложений, "все включено". Аргументы "против" - "это дорого", "могут обмануть" (у всех в памяти скандалы вокруг турфирм), некачественная и ненадежная работа.

В результате всех расчетов, планов, усилий и настроений 71 процент россиян остались довольными "летом-2019".

Самыми довольными из отдохнувших оказались те, кто поехал в Крым. На втором месте - отдохнувшие за границей и в других городах России, на третьем - в Краснодарском крае.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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Крым набирает очки у российского отпускника и туриста из-за "красивого чистого моря (20 процентов), удивительной природы (17), благоприятного климата (14) и исторических мест и достопримечательностей (8)". Среди отпугивающих от Крыма причин - высокие цены, плохой сервис и "далеко ехать" - однако 40 процентов россиян Крым не отпугивает ничем.

48 процентов также уверены, что за последние пять лет условия отдыха в России изменились в лучшую сторону (17 - в худшую, 26 процентов не видят изменений). По изменениям в лучшую сторону лидирует Краснодарский край, за ним следуют Крым, Санкт-Петербург, Москва, Татарстан, Ставропольский край и Республика Хакасия.

Если говорить о крупных тенденциях, то, конечно, заметен поворот к предпочтительности отдыха в России.

- Интерес к внутреннему туризму и отдыху растет, - говорит Кирилл Родин. - Мы фиксируем это как факт. Но чтобы этот интерес конвертировался в "летнее поведение" россиян, нужно многое преодолеть - начиная от стереотипов и кончая тем, что соотношение "цена - качество услуги" у нас по-прежнему не идеальное и за границей иногда можно отдохнуть дешевле и в лучших условиях.

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