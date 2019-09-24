Семья из Ростовской области создала приют для енотов-отказников

Семья Яценко из хутора Мержаново Ростовской области открыла "Парк енота", в котором живут животные, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Всего они приютили 12 енотов, а также десять собак и около двадцати котов. Они попали к Наталье и Игорю по разным, в основном, грустным причинам.

К примеру, одного енота супруги выкупили на ферме, принадлежащей предприятию по пошиву меховых изделий, понятно, для каких целей его там растили. Другого спасли с притравочной станции.

Но большинство четвероногих, нашедших приют в хуторе Мержаново, были брошены прежними хозяевами. Наталья показала енота, найденного в парке в переноске. По ее словам, зачастую от этих животных отказываются, как это ни парадоксально, из-за их ума и поведения. Ведь они могут открывать замки, портить мебель, ломать технику. При этом домашнего енота нельзя просто вернуть в природу - не выживет.

Яценко купили земельный участок, чтобы построить демонстрационный ландшафтный парк и планируют построить дома-вольеры для животных среди деревьев. Сейчас любой желающий может прийти в "Парк енота" и пообщаться с животными.