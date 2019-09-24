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24.09.2019 14:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В 9 регионах обезврежены ученики, поддерживающие идеи о школьном насилии

Текст: Иван Петров
В текущем году в девяти регионах России выявлены ученики, поддерживающие идеи о школьном насилии. Об этом во вторник на открывшемся в Москве форуме "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде" сообщил замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров. По его словам, такие подростки обнаружены в школах Адыгеи, Татарстана, Забайкальского, Красноярского и Хабаровского краев, Ненецкого автономного округа, Кировской, Свердловской и Смоленской областей.

В то же время полицейские выявили и обезвредили 29 лиц, занимавшихся вербовкой несовершеннолетних в социальные группы, поддерживающие насилие в школах. По словам Макарова, речь идет, в том числе, об участниках групп, пропагандирующих скулшутинг и кибербуллинг.

Фото: iStock
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В МВД уже созданы специальные оперативные группы для противодействия таким вербовщикам. Планируется также введение во всех школах должностей замдиректора по безопасности. Это предложение поддержано межведомственной комиссией по противодействию экстремизму, куда входят руководители 19 министерств и ведомств, Совбеза, Генпрокуратуры.

"Одно из решений, которое сегодня претворяется в жизнь, - это введение во всех вузах и школах должностей заместителя директора по безопасности. Это человек - как правило, отставник правоохранительных органов - должен заниматься этими вопросами, ведь просто так ничего не случается. Бороться с радикализацией подрастающего поколения, молодежи можно только комплексно. Поэтому призываю общественные организации совместно с религиозными структурами и правоохранительными органами действовать сообща", - сказал замначальника антиэкстремистского главка МВД.

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