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24.09.2019 10:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госсовете Крыма распределили должности

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)

Депутаты крымского парламента сформировали президиум Госсовета РК. Первым заместителем председателя ГС РК, председателем комитета по госстроительству и местному самоуправлению снова стал Ефим Фикс. На своих местах остались вице-спикер Эдип Гафаров и Владимир Бобков. Еще одним замом назначена Алла Пономаренко.

Председателем комитета по строительству, транспорту и ТЭК стал Леонид Бабашов. А комитетом по соцполитике и делам ветеранов - Сергей Богатыренко от фракции КПРФ. Культурой и вопросами охраны культурного наследия займется представитель ЛДПР Николай Волков.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Госсовет Крыма избрал председателя

Комитетом по имущественным и земельным отношениям снова будет руководить Евгения Добрыня. Бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политикой займется Ольга Виноградова. А жилищной политикой и ЖКХ - Алексей Гусев. Главой комитета по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства стала Оксана Доброрез. А председателем комитета по информационной политике, информационным технологиями и связи - Иван Манучаров. Юрий Мигаль стал председателем комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий.

Анна Рубель возглавила комитет по вопросам здравоохранения, Алексей Черняк - по туризму,  курортам и спорту, Сергей Трофимов - по законодательству, Георгий Шаповалов - по экологии и природным ресурсам, Александр Шувалов - по образованию, науке, молодежной политике по патриотическому воспитанию.

Комитет по межнациональным  депутаты преобразовали в комитет по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии. Его возглавил Юрий Гемпель.

Сенатором от органа законодательной власти республики вновь стал Сергей Цеков.

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