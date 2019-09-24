В Госсовете Крыма распределили должности

Депутаты крымского парламента сформировали президиум Госсовета РК. Первым заместителем председателя ГС РК, председателем комитета по госстроительству и местному самоуправлению снова стал Ефим Фикс. На своих местах остались вице-спикер Эдип Гафаров и Владимир Бобков. Еще одним замом назначена Алла Пономаренко.

Председателем комитета по строительству, транспорту и ТЭК стал Леонид Бабашов. А комитетом по соцполитике и делам ветеранов - Сергей Богатыренко от фракции КПРФ. Культурой и вопросами охраны культурного наследия займется представитель ЛДПР Николай Волков.

Комитетом по имущественным и земельным отношениям снова будет руководить Евгения Добрыня. Бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политикой займется Ольга Виноградова. А жилищной политикой и ЖКХ - Алексей Гусев. Главой комитета по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства стала Оксана Доброрез. А председателем комитета по информационной политике, информационным технологиями и связи - Иван Манучаров. Юрий Мигаль стал председателем комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий.

Анна Рубель возглавила комитет по вопросам здравоохранения, Алексей Черняк - по туризму, курортам и спорту, Сергей Трофимов - по законодательству, Георгий Шаповалов - по экологии и природным ресурсам, Александр Шувалов - по образованию, науке, молодежной политике по патриотическому воспитанию.

Комитет по межнациональным депутаты преобразовали в комитет по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии. Его возглавил Юрий Гемпель.

Сенатором от органа законодательной власти республики вновь стал Сергей Цеков.