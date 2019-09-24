В Краснодаре строитель погиб при падении с восьмого этажа

В Краснодаре следователи выясняют обстоятельства гибели 24-летнего рабочего. Трагедия произошла на одном из строительных объектов столицы Кубани.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю, 24 сентября сотрудник компании-подрядчика работал на восьмом этаже строящегося многоквартирного дома. В какой-то момент мужчина не удержался, сорвавшись вниз. От полученных травм он скончался на месте.

Очевидцы вызвали на место ЧП полицию и скорую помощь, но медики констатировали смерть мужчины. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.