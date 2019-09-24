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24.09.2019 16:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре строитель погиб при падении с восьмого этажа

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Краснодаре следователи выясняют обстоятельства гибели 24-летнего рабочего. Трагедия произошла на одном из строительных объектов столицы Кубани.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю, 24 сентября сотрудник компании-подрядчика работал на восьмом этаже строящегося многоквартирного дома. В какой-то момент мужчина не удержался, сорвавшись вниз. От полученных травм он скончался на месте.

Очевидцы вызвали на место ЧП полицию и скорую помощь, но медики констатировали смерть мужчины. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар ЧП на стройках
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