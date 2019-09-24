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24.09.2019 12:26
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новоселье по эскроу

На полуострове перешли на проектное финансирование строительства жилья
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 213(7971)
Крымские застройщики подали в банки 14 заявок на открытие проектного финансирования с использованием эскроу-счетов. Как сообщили "РГ" в севастопольском отделении Южного ГУ Центробанка РФ, один договор уже подписан.

Первая на полуострове новостройка по системе эскроу возводится в спальном районе Севастополя. Это комплекс эконом-класса на 500 квартир. Банк выдал компании кредит в рамках проектного финансирования на 735 миллионов рублей на 3,5 года.

Фото: Анна Катаева
Почему в Крыму снизились объемы ввода жилья в эксплуатацию

Как сообщил "РГ" и. о. управляющего отделением "Севастополь" Центробанка России Юрий Соломенник, с 1 июля застройщики подали в банки три заявки на проектное финансирование в Севастополе и 11 - в Республике Крым. По одной уже одобрено в Крыму и Севастополе, две отклонены, а остальные на рассмотрении.

- Строительная отрасль постепенно начинает использовать новый механизм финансирования долевого жилищного строительства, который обеспечивает полную прозрачность и гарантирует максимальную защиту интересов дольщиков и сохранность их средств, - говорит Соломенник. - Обязательное банковское сопровождение сделки исключает риск для дольщиков. В новых условиях, если застройщик берет кредит на строительство конкретного жилого комплекса, он не может потратить эти деньги ни на что другое. Это контролирует банк в рамках договора.

Он отметил, что в Крыму два банка уполномочены открывать эскроу-счета. Перечень таких учреждений ежемесячно публикуется на сайте ЦБ РФ.

Фото: Istock
До конца года на эскроу-счета перейдут лишь треть застройщиков

Согласно изменениям в законодательстве, вступившим в силу с 1 июля 2019 года, деньги дольщиков будут храниться на эскроу-счетах в том же банке и попадут к застройщику только после сдачи объекта. Причем, он должен успеть построить дом и ввести его в эксплуатацию за пять лет, иначе деньги вернутся к покупателю квартиры. Покупатель также застрахован от банкротства банка - Агентство по страхованию вкладов гарантирует ему выплату до 10 миллионов рублей.

Правило не распространяется на уже ведущиеся стройки, их можно завершить без открытия эскроу-счетов. При этом готовность объектов должна составлять не менее 30 процентов и в них по договорам долевого участия должно быть продано хотя бы 10 процентов жилплощади.

Риелторы считают, что число строек по системе эскроу в Севастополе будет расти, но не в ближайшее время.

Фото: Audioundwerbung/istock
ИЖС перейдет на эскроу-счета вслед за многоэтажками

- Покупатели знают об эскроу-счетах и спрашивают, почему застройщики не работают по этой системе. В Севастополе большинство проектов были начаты до вступления в силу закона, более 30 процентов квартир в домах уже было продано, - пояснила "РГ" директор агентства недвижимости Наталия Массальская. - А новых строек сравнительно немного. Для Республики Крым это более актуально: несколько застройщиков сейчас ждут решения банка. Само по себе проектное финансирование является гарантией надежности застройщика. Потому что банк, прежде чем одобрить кредит и подписать договор, проводит серьезную проверку, которую смогут пройти только надежные компании с подлинными документами.

По ее словам, цена на квартиры из-за привлечения эскроу-счетов не стала выше, чего все опасались. Хотя один жилой комплекс, скорее всего, не показатель - цены диктует рынок.

- Считалось, что с эскроу-счетом застройщику станет невыгодно продавать квартиры на этапе котлована. Но практика показала, что это не так, - говорит Массальская. - Если продажи идут по графику, банк снижает процент по кредиту в рамках проектного финансирования. Чем больше оплачено квартир, тем ниже ставка. Поэтому застройщику выгодно продавать на ранних этапах строительства, а не ждать окончания проекта.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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