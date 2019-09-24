В Ростове-на-Дону открылся фестиваль "Молодежь - за Союзное государство"

В Ростовском академическом театре драмы им. М. Горького гостей фестиваля приветствовал председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. В его послании говорилось, что участников форума объединяют творчество, энергия молодости, желание сделать жизнь лучше.

Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" стал олицетворением славянской дружбы, связующей нитью между фестивалями "Творчество юных" в Анапе и "Славянским базаром в Витебске".

Программа форума "Молодежь - за Союзное государство", который продлится до 27 сентября, включает 28 мероприятий в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, Шахтах. В концертах участвуют группа "На-На", Тео и Ольга Рыжикова, Екатерина Семенова, группа "PROвокация", Александр Еловских, победитель прошлого ростовского фестиваля, обладатель третьей премии нынешнего "Славянского базара в Витебске" Иван Дятлов и другие. Кстати, хит "Связаны" в исполнении Александра Еловского,который прозвучал на открытии, был написан в соавторстве с Иваном Орловым из Санкт-Петербурга, участником фестиваля "Молодежь - за Союзное государство".

Впервые фестиваль можно посмотреть на YouTube-канале Парламентского собрания, по белорусскому телевидению, на сайте правительства Ростовской области.

Сердце фестиваля - конкурс исполнителей молодежной песни, который начинается сегодня. В нем примут участие певцы из Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Могилева, Калининграда, Молодечно, Воронежа, Бобруйска, Оренбурга, Нижнего Тагила. Конкурсантов будет оценивать профессиональное жюри. Кстати, победительницей ростовского фестиваля "Молодежь - за Союзное государство" была в свое время Василиса Старшова, ставшая солисткой "Группировки Ленинград" Сергея Шнурова, а сегодня занимающаяся собственным проектом.

Фестиваль не только дает старт молодым талантам, но и рождает семьи. Ведущий концерта-открытия 14-го фестиваля "Молодежь - за Союзное государство" Сергей Козлович именно на сцене в Ростове-на-Дону сделал в 2016 году предложение руки и сердца своей избраннице, а в 2018-м они сыграли свадьбу. В их семье - союз да любовь.

Впервые фестиваль был проведен в 2006 году по инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России, тогда он опередил время - сегодня в контексте действительности.

В фестивале принимает участие группа журналистов из ведущих СМИ Беларуси и России, для которых Постоянный комитет Союзного государства организовал пресс-тур в Ростовскую область на тему: "Молодежь Союзного государства. Укрепление культурных связей".