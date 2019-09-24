Жена Сергея Гармаша опровергла информацию о полученной им травме

Сергей Гармаш не был травмирован в ростовском аэропорту. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на супругу актера.

Ранее "РГ" сообщала, что Гармаш несколько дней назад получил травму головы в аэропорту "Платов", и на "скорой" был доставлен в ближайшую больницу, которая находится в Новочеркасске, где ему поставили диагноз - закрытая черепно-мозговая травма. От госпитализации пострадавший отказался.

Но жена актера Инна Тимофеева в корне опровергла эти сведения. По ее словам, у супруга все хорошо, они вместе сейчас находятся на даче.