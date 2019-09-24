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Жена Сергея Гармаша опровергла информацию о полученной им травме

Кино и ТВ
    24.09.2019, 13:42
Текст:   Алена Ларина (Ростов-на-Дону)

Сергей Гармаш не был травмирован в ростовском аэропорту. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на супругу актера.

Фото: bilanofficial/ instagram.com
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Ранее "РГ" сообщала, что Гармаш несколько дней назад получил травму головы в аэропорту "Платов", и на "скорой" был доставлен в ближайшую больницу, которая находится в Новочеркасске, где ему поставили диагноз - закрытая черепно-мозговая травма. От госпитализации пострадавший отказался.

Но жена актера Инна Тимофеева в корне опровергла эти сведения. По ее словам, у супруга все хорошо, они вместе сейчас находятся на даче.

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