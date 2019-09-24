Челябинские металлурги украсили деревья экограффити

Волонтеры металлургического комбината Челябинска совместно с экологами общественной организации "Зеленый город" организовали акцию по спасению деревьев в городских скверах и парках, сообщили во вторник на предприятии.

- В разных районах города волонтеры выбирают деревья с поврежденной корой, предварительно обрабатывают пострадавшие участки, чтобы через трещины-морозобоины, в ствол не проникали лишняя влага, споры грибов, паразиты, - сообщили в пресс-службе комбината. - Затем на трещины наносят санирующий состав, грунтуют. А после украшают залеченные раны деревьев росписью по мотивам детских сказок и фэнтези.

Свои граффити художники рисуют акриловыми красками, которые не проникают в структуру дерева, но создают для него дополнительный защитный слой. Очень скоро подобные композиции появятся на двадцати наиболее посещаемых тропинках Челябинска.

Волонтеры надеются, что их творчество привлечет внимание горожан к проблеме "зеленого щита". К тому же природные галереи под открытым небом радуют глаз и продлевают жизнь деревьев.