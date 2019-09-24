Актовый зал студенты Уральского федерального университета заполнили до отказа: ажиотаж вызвала лекция Константина Новоселова, уроженца Нижнего Тагила, самого молодого нобелевского лауреата начиная с 1973 года.

Профессор Манчестерского университета рассказал о sp2-углероде и, конечно же, о графене - именно за его открытие Новоселов получил множество наград, а в 2010 году вместе со своим научным руководителем Андреем Геймом удостоился Нобелевской премии за опыты с материалом.

После окончания лекции ученый направился на обед, во время которого корреспонденту "РГ" и удалось наедине поговорить со знаменитым физиком.

Константин Сергеевич, как вам встреча?

Константин Новоселов: Ну конечно, впечатляет: полный зал! То, что студенты интересуются наукой, - замечательно. Такая поддержка интереса молодежи к научным открытиям очень важна для будущего университета. Вопросы были хорошие.

А в ваши студенческие годы была возможность пообщаться с кем-то из научных светил?

Константин Новоселов: У нас, в Московском физико-техническом институте, система в принципе подразумевала очень плотное общение с учеными в академии наук, но, конечно, таких возможностей было гораздо меньше. И то, что у современных студентов они появились, - замечательно.

Я все старые приборы тащу в дом, отдаю детям, чтобы они сами их разбирали

Отношения со своими преподавателями, сокурсниками поддерживаете?

Константин Новоселов: Конечно. Студенческие друзья - всегда самые лучшие. Я, разумеется, поддерживаю очень плотные отношения с альма-матер. Вхожу в наблюдательный совет московского физтеха, часто там бываю и сотрудничаю с несколькими лабораториями.

Ваша супруга - тоже ученый, у вас две дочери. Наверное, и их по научной стезе направляете?

Константин Новоселов: Вы знаете, очень многое тут зависит от генетики. А кроме: от родителей - поддерживать интерес детей, а от детей, наверное, бесстрашие в исследовании мира. Если это бесстрашие сохранить как можно дольше, у вас получается личность, которая не боится странных вопросов, не боится их задавать.

Скажите, а методы воспитания детей в семье ученых, наверное, не совсем стандартные?

Константин Новоселов: Не стал бы так говорить. Но что я пытаюсь сделать? Если вы работаете в физике, у вас, разумеется, и лаборатории, и "помойка" соответствующие. Я все старые приборы стараюсь притащить в дом, отдавать детям. Чтобы они сами их разбирали. У меня девочки могут паять, могут плавить металл (дочерям-двойняшкам Константина по 10 лет. - Прим. ред.). Надо просто дать им эту возможность - чтобы все попробовали, а дальше уже сами выбрали, что им интересно.

Когда ребенок спрашивает: "Папа, почему небо голубое?", то отец - не ученый может, отвечая, и пофантазировать. А вы, наверное, все объясняете с научной точки зрения?

Константин Новоселов: Если получается, да. Но тут есть и свои проблемы: там, где неученый объяснил бы что-то в двух словах, ты начинаешь расписывать в гораздо больших деталях, что не всегда полезно.

Скажите, российское образование способно давать миру новых нобелевских лауреатов?

Константин Новоселов: Мне кажется, что российское образование всегда отличалось глубиной и энциклопедичностью знаний. Этого сейчас и не хватает в мире. Как раз шанс для молодых российских ученых: получается, у них есть какое-то конкурентное преимущество. Мне кажется, что возможностей для развития сейчас очень много. Главное, чтобы было желание, искренняя любознательность, она очень важна.

С российскими коллегами какие-то программы реализуете?

Константин Новоселов: Я всегда считаю, что сначала нужно работать над реальными экспериментами, а уже программы как-то подстроятся. Мы очень много делаем вместе с физтехом, в том числе в области электроники. У нас очень много работ с людьми из Черноголовки.

Часто ли к вам обращаются ребята с какими-то проектами, интересными идеями?

Константин Новоселов: Довольно часто, но сфера исследований у меня достаточно узкая. В таком случае перенаправляю их к людям, которые работают в схожей с их интересами области. Если что-то попадается по моей специализации, я, разумеется, отвечу.

Есть ли какое-то непонимание между российским и мировым научным сообществом?

Константин Новоселов: На мой взгляд, границ нет. Если и есть, то искусственные, в головах. Как раз задача преподавателей университетов - объяснить студентам, что наука едина, что бояться обратиться к ученым с другой стороны земного шара абсолютно не стоит.

У ваших зарубежных коллег такое же мнение?

Константин Новоселов: Мне кажется, что да. Все мои коллеги с удовольствием возьмут хорошего студента из России. Российская школа считается очень сильной.

У вас двойное гражданство. Сложно ли жить на две страны?

Константин Новоселов: В какой-то момент становится очевидно, что мир глобальный и совсем не обязательно, а порой даже вредно замыкаться в одной области. Поэтому очень полезно развить себя за счет того, что ты допускаешь в сознание новые веяния, новые идеи и новые смыслы.

Какой совет вы бы могли дать тем, кто только начинает свой путь в науке?

Константин Новоселов: Поработать в нескольких лабораториях. Это дает возможность расширить кругозор и попробовать себя в разных направлениях деятельности.

Но при этом и вернуться домой, ведь так?

Константин Новоселов: Я бы хотел, чтобы этот вопрос стоял более широко. Не обязательно стремиться кого-то вернуть. Нужно встраивать российскую науку в мировую, чтобы иностранные ученые тоже приезжали к нам, как это происходит в Европе, в Штатах и даже в Китае сейчас. Нужен именно обмен.

Ноу-хау

Фото: Новосибирский государственный технический университет

Глухой программист научил компьютер понимать жестовый язык

Программист Новосибирского государственного технического университета Алексей Приходько завершил работу над прототипом компьютерной системы, которая позволит общаться глухим и слышащим людям. В основе модели электронного переводчика - "картинка", передаваемая камерами, которую компьютер распознает и переводит.

- Кстати, такой подход позволяет создать и систему управления компьютером без помощи мыши - исключительно движениями рук, - рассказал нам Алексей.

К разработке системы программиста подтолкнула сама жизнь - ведь слышащие люди практически ничего не знают о мире глухих. Благодаря собственному усердию и таланту Алексей стал одним из 300 лучших магистрантов страны - он надеется, что его электронный переводчик поможет другим глухим студентам получить образование.

Фото: Новосибирский государственный технический университет

Подготовил Никита Зайков, Новосибирск