Полотна выставки "Урал многоликий", разместившиеся в роскошных интерьерах резиденции губернатора Свердловской области, написаны художниками на берегу реки Чусовая, в окрестностях поселка Староуткинска. Удивительной красоты пейзажи старинного поселка и Висимского заповедника стали для 25 художников из России, Казахстана и Узбекистана и "заданной темой", и источником вдохновения.

В Староуткинске восьмой год подряд проходит пленэр международного арт-фестиваля "Со-Творение" имени Леонарда Туржанского. Уроженец Екатеринбурга, член Товарищества передвижных выставок и Союза русских художников, член-учредитель Объединения художников-реалистов был одним из лучших пейзажистов своей эпохи. Его называют прямым наследником левитановского "пейзажа настроения".

В этом году организаторы, помимо традиционной, предложили еще две темы - "Горнозаводская цивилизация" и "Самоцветы Урала". Теперь картины рассказывают и о шахтерах в забое Мариинского прииска, добыче золота, неописуемой красоте уральских минералов.

"Урал многоликий" интересно рифмуется с проходящей в Екатеринбурге пятой биеннале современного искусства. Зритель может убедиться: художники бережно сохраняют и развивают традиции русской реалистической живописи, что в век преклонения перед модерном уже само по себе достойно внимания.

- Реализм имеет и силу, и основу - он всегда, можно сказать, в моде, - говорит организатор фестиваля "Со-Творение" Владислав Жаков-Цепернят. - В эпоху перемен он немного отошел на второй план, но сейчас возвращается, и это может и должно стать идеологией. Например, в Китай, где открыли более ста учебных заведений по подготовке художников, забирают наших специалистов, плюс жители Поднебесной скупают все реалистическое искусство России. Мы можем скоро и без нашего наследия остаться. Еще и поэтому мы ставим задачу создать в Староуткинске "Уральскую арт-резиденцию", чтобы художники из России и других стран круглый год приезжали к нам работать.