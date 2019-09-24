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24.09.2019 20:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Загнала всю семью в болото

Елена Юдина попыталась открыть свой бизнес, но кредиты разорили ее, и теперь она может лишиться единственной квартиры
Текст: Елена Миляева (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 215(7973)
Эта история одновременно и жуткая, и печальная, и совершенно обыкновенная.
Фото: Татьяна Андреева/РГ За короткий период ежемесячная прибыль сельского магазина Елены Юдиной упала до трех тысяч рублей. Фото: Татьяна Андреева/РГ
За короткий период ежемесячная прибыль сельского магазина Елены Юдиной упала до трех тысяч рублей. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Елене Юдиной почти 60, большую часть жизни она провела в Туринской Слободе, деревне с населением около шести тысяч человек. Много лет работала зоотехником и бригадиром в местном колхозе "Путь Ленина", руководила бригадой в 120 человек. Чем дело кончилось, известно: в 90-е руководство колхоза менялось, зарплату задерживали, а потом и вовсе перестали платить, люди разбежались. Муж работал слесарем в этом же колхозе, поэтому пришлось "что-то придумывать".

Молоко и игрушки рядом

- Смотрю, на улице Колхозной стоит пустой магазин с витринами и вывеской. Мне казалось тогда: это самый быстрый способ заработать. Опыт какой-никакой был: я в колхозе занималась продажей молока и с документами дело имела, - рассказывает Елена Витальевна. - Договорилась с хозяйкой об аренде, зарегистрировала ИП. Пришла в бизнес без копейки, зато были знакомые торговые представители, давали хлеб и молоко под реализацию. Постепенно, день за днем поднималась, развивалась, завозила новые товары.

Фото: istock
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Надо понимать, что такое деревенский магазин "У калины". На полках рядом с молоком, кефиром, хлебом лежат и канцелярские товары, и игрушки, и садовая химия. Немного одежды, косметика, инструменты - все, что может пригодиться людям, которым до другого магазина идти или ехать несколько километров. И отношения особые: бабушки просят хозяйку магазина и продавщицу в одном лице привезти немного "деликатесов": селедку, конфеты, колбасу. Мужики - в долг до зарплаты бутылку-другую. Важно: долги отдают, правда, тут же занимают снова.

- И не отказывала: все же свои, соседи, - рассказывает Юдина.

Такой вот бизнес. За пять лет он окреп: ежемесячная прибыль доходила до 300 тысяч рублей, но и владельцы помещения не забывали поднимать аренду. А вот выкупить магазин возможностей не хватало: цену запросили в 1,5 миллиона. Ни один банк таких денег деревенскому бизнесмену не дал, но в 2013 году в руки Елене Витальевне попалась газета с объявлением: "Кредит с гарантией!". Оказалось, кредитные брокеры из Екатеринбурга. За свой довольно солидный процент помогли взять 220 тысяч в одном из банков и кредитную карту - в другом.

На выкуп этих денег не хватило, зато получилось приобрести дополнительные товары. Вторую попытку получить кредит на покупку помещения предприняла дочь Таня, но банк в соседнем Туринске одобрил сначала 70 тысяч, потом почти 300, позже объединил оба кредита в один и еще добавил… И как-то так пошло: денег на большое приобретение не хватает, а мелкие суммы куда-то расходятся. Впрочем, магазин все покрывал. Юдина работала за прилавком по 12 часов в день, и вроде бы хватало и на жизнь, и на бизнес, и на погашение кредитов. Тем временем владельцы магазина нашли покупателя. Забегая вперед, скажу: и этот бизнес "не взлетел" - помещение уже несколько лет пустует.

"Магнит" задавил

- Тогда я присмотрела маленький торговый павильон в соседней деревне Фалина, его продавали за 350 тысяч. И решила, что это вполне подъемная сумма. В банк на этот раз пошел сын Виталий, ему дали 380 тысяч, - вспоминает Юдина. - Но понадобилась машина - ездить за товаром в Тюмень. Кредит на ее покупку взял зять Алексей.

Фото: РИА Новости
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Суммарные платежи с процентами по всем кредитам и микрозаймам дошли до 150 тысяч рублей в месяц, но прибыли нового магазина по-прежнему хватало на их погашение. Так было до 2016-го, когда в Туринской Слободе открылся первый "Магнит", затем "Пятерочка", "Красное и белое" и прочие признаки цивилизации. Выручка начала стремительно падать. Это и неудивительно: сетевые гиганты могут себе позволить продавать, например, кило сахара за 42 рубля, а у предпринимательницы Юдиной он за 58, ведь в стоимость заложена цена закупа на тюменской оптовой базе, транспортные расходы и прочее. Стабильно брали только местные молоко и хлеб, но на этом, говорят, кассу не сделаешь.

В тот год в деревне закрылись почти все магазины формата "у дома". У Юдиной ежемесячная прибыль быстро скатилась до 6 - 7 тысяч рублей, а потом и до трех. При этом выросли налоги, добавились новые статьи расходов, например, плата за вывоз мусора с крошечного магазинчика - 15,3 тысячи в месяц.

- Узел начал затягиваться, - голос  у Елены Витальевны предательски дрожит. - Стала как одержимая: надо где-то взять денег, заплатить по долгам. Я и мужа затолкала в эти кредиты.

Надеясь освободить от них хотя бы детей, она решила взять большую сумму под залог квартиры. Банк оценил ее "трешку" в 805 тысяч, однако перечислил на карту только 600. А на руках остались 485, остальные ушли на комиссию за выдачу, страховку и пошлину.

- На что их хватило? Погасила два микрозайма, "выкупила" дочь, а на себя денег уже не осталось. Первое время я еще умудрялась гасить этот так называемый ипотечный кредит, только процентами банку выплатила 175 тысяч, но потом становилось все хуже: магазин пришлось сдать в аренду, дети с платежами не справлялись, а банки пошли в суд.

Даже уборщицей не берут

На столе у Елены Витальевны в маленькой комнате той самой "трешки" лежит стопка бумаг: это и копии кредитных договоров, и квитанции по выплаченным суммам, и страховые полисы. По моей просьбе она подсчитала, сколько денег уже отдала банкам, "микрозаймам" и страховщикам, - 7,35 миллиона! Отдельная папка - судебные решения, все они в пользу банков. По ним у супругов Юдиных арестовали 50 процентов пенсии. У Елены Витальевны после удержания остается 7500 рублей, у мужа - 5600. Квартплата - 8300 рублей, долг перед всеми кредиторами - 1,5 миллиона. Арендаторы от магазина отказываются, машину пришлось продать, ИП закрыть. Семью осаждают коллекторы: звонят постоянно, ославили на всю деревню через интернет, пришлось жаловаться на них в прокуратуру.

Фото: Татьяна Андреева
Что делать семье, если она не справилась с ипотекой и лишилась квартиры

- Я ищу работу, но не могу найти, - говорит она. - Тут, в Слободе, и молодежь-то не может устроиться. Даже уборщицей в ту же "Пятерочку" не берут. Самое худшее, что банк теперь попытается отсудить квартиру. У детей своего жилья нет, Таня с мужем вложили материнский капитал в недостроенный дом, а сами с детьми пока живут у родителей мужа.

Была надежда на банкротство, но юристы нужной специализации есть только в Екатеринбурге, да и просят за свои услуги по 100-150 тысяч рублей. Говорят, можно и в рассрочку, но платежи семье не потянуть.

- Я никого не обвиняю, сама виновата: воспитала троих детей, а ума не нажила. Загнала всю семью в болото, потому что не смогла вовремя остановиться. Если бы тогда самый первый кредит мне не дали, я сегодня была бы банку благодарна. Но, если сейчас нашелся бы банкир и дал сумму, которая покрывает все, взяла бы и спокойно платила хоть 15 лет, - мечтает Елена Витальевна.

Комментарии

Владислав Греков, юрист:

- На основании статьи 446 ГПК РФ суд может отнять у должника квартиру или дом, если они были взяты в ипотеку, то есть находятся в обременении у банка. Изъятие возможно при условии наличия просрочки в течение трех месяцев, а также при сумме задолженности более пяти процентов от стоимости недвижимости. Если выполнены оба условия, суд выносит решение в пользу банка об изъятии залога. К сожалению, тот факт, что жилье у гражданина единственное, значения для суда не имеет. Кстати, единственное жилье могут отнять даже по долгам потребительского кредита, но задолженность должна быть свыше половины стоимости квартиры или дома.

Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области:

- Проблема экспансии торговых сетей лежит на поверхности: о ней много и часто говорят на всех уровнях. У меня не было ни одной встречи с предпринимателями в городах области, где бы мне не задавали вопрос, как выжить магазину или производителю продуктов питания, если в город пришли федеральные сетевые ретейлеры. На мой взгляд, выход - в изменении законодательства. В частности, необходимо ограничивать их суммарное присутствие в небольших городах (с населением менее 50 тысяч человек). На их долю должно приходиться 50-70 процентов рынка, точные цифры могут устанавливать муниципальные власти.

Справка "РГ"

Согласно закону о банкротстве физического лица, каждый гражданин РФ, у кого есть задолженность от 500 тысяч рублей и выше, а также имеющий просрочку от трех месяцев, имеет право обратиться в суд и объявить себя банкротом: с помощью судебного решения добиться предоставления отсрочки, уменьшения размера долга путем списания пени и штрафа. Однако полностью избежать выплат не получится, только остановки роста суммы долга. В стоимость процедуры входит государственная пошлина за обращение в судебную инстанцию, услуги адвоката и конкурсного управляющего.

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