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24.09.2019 20:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дети чаще едят овощи

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 215(7973)
В Екатеринбург прибыл звездный повар Михаил Лиске, чтобы дать мастер-классы школьникам на тему правильного питания. Под руководством мастера третьеклашки приготовили английский слоеный десерт, а заодно повторили правила работы в перчатках и орудования ножом.Михаил - эксперт программы "Разговор о правильном питании", разработанной НИИ возрастной физиологии и Федеральным центром питания, биотехнологии и безопасности пищи в сотрудничестве с "Нестле".
Фото: Татьяна Андреева/РГ На мастер-классе дети приготовили английский слоеный десерт. Фото: Татьяна Андреева/РГ
На мастер-классе дети приготовили английский слоеный десерт. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В столице Урала программу запустили в 2003 году. Поначалу в ней участвовало 40 образовательных учреждений, сейчас - 368. В планах охватить до конца года все 160 школ и половину детских садов города (233), заявила замруководителя департамента образования Екатеринбурга Елена Кречетова.

Полный курс для детей 6 - 14 лет - 40 часов занятий во внеурочное время и на факультативах. Практическими навыками школьники овладевают под руководством настоящих поваров в онлайн-студии.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Ни хлеба, ни конфет: Как живут люди с непереносимостью глютена

- Треть домашних заданий ребята выполняют с родителями. Важно, что формируются полезные привычки у всех ченов семьи, - рассказывает автор программы Александра Макеева.

Для ребенка здоровье само по себе не ценность, призывы тут не работают, а в игре он усваивает много информации. Изучая состав хлеба, дети раскрашивают на карте страны, где выращивают пшеницу, а заодно выясняют, в каких зерна собирают больше всего.

Польза от программы не только в том, что ребята учатся анализировать свое меню, - они меньше болеют. Десять лет назад болезни органов пищеварения у детей были на втором месте по распространенности, сегодня - на пятом. Более того, исследование центра медпрофилактики показало: ученики, занимающиеся по программе, чаще едят овощи, молочные и кисломолочные продукты, рыбу и крупы, реже включают в рацион колбасу и сладости. Свыше 55 процентов ребят благодаря "вкусным" урокам стали питаться дробно: 4-5 раз в день.

Кстати

С 2019 года в столице Среднего Урала начнется апробация цифровой модели обучения, и к "Разговорам о здоровом питании" присоединятся еще более 300 педагогов со своими учениками.

Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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