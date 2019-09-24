В Екатеринбург прибыл звездный повар Михаил Лиске, чтобы дать мастер-классы школьникам на тему правильного питания. Под руководством мастера третьеклашки приготовили английский слоеный десерт, а заодно повторили правила работы в перчатках и орудования ножом.Михаил - эксперт программы "Разговор о правильном питании", разработанной НИИ возрастной физиологии и Федеральным центром питания, биотехнологии и безопасности пищи в сотрудничестве с "Нестле".

В столице Урала программу запустили в 2003 году. Поначалу в ней участвовало 40 образовательных учреждений, сейчас - 368. В планах охватить до конца года все 160 школ и половину детских садов города (233), заявила замруководителя департамента образования Екатеринбурга Елена Кречетова.

Полный курс для детей 6 - 14 лет - 40 часов занятий во внеурочное время и на факультативах. Практическими навыками школьники овладевают под руководством настоящих поваров в онлайн-студии.

- Треть домашних заданий ребята выполняют с родителями. Важно, что формируются полезные привычки у всех ченов семьи, - рассказывает автор программы Александра Макеева.

Для ребенка здоровье само по себе не ценность, призывы тут не работают, а в игре он усваивает много информации. Изучая состав хлеба, дети раскрашивают на карте страны, где выращивают пшеницу, а заодно выясняют, в каких зерна собирают больше всего.

Польза от программы не только в том, что ребята учатся анализировать свое меню, - они меньше болеют. Десять лет назад болезни органов пищеварения у детей были на втором месте по распространенности, сегодня - на пятом. Более того, исследование центра медпрофилактики показало: ученики, занимающиеся по программе, чаще едят овощи, молочные и кисломолочные продукты, рыбу и крупы, реже включают в рацион колбасу и сладости. Свыше 55 процентов ребят благодаря "вкусным" урокам стали питаться дробно: 4-5 раз в день.

Кстати

С 2019 года в столице Среднего Урала начнется апробация цифровой модели обучения, и к "Разговорам о здоровом питании" присоединятся еще более 300 педагогов со своими учениками.