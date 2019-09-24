На Урале три человека погибли при пожаре в частном доме

В Челябинской области выясняют обстоятельства пожара в поселке Полетаево-1, унесшего жизни трех человек, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

- Сегодня утром в одном из частных домов поселка Полетаево-1 Сосновского района произошел пожар, в ходе тушения которого сотрудниками МЧС были обнаружены тела двух мужчин и женщины, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

На месте происшествия работают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.