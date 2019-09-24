С начала 2019 года диспансеризацию прошли 145 тысяч екатеринбуржцев, из них 21,8 процента отправлены на второй этап обследований.

- Среди впервые выявленных болезни органов кровообращения занимают 39,5 процента, дыхания - 4,6, сахарный диабет - 3,2. Кроме того, обнаружено 54 злокачественных новообразования, - рассказал начальник городского управления здравоохранения Денис Демидов.

С мая 2019-го диспансеризация стала частью приоритетного национального проекта "Здравоохранение". Для людей старше 40 лет медосмотр проводится ежегодно, для более молодых - раз в три года. Основная задача - диагностировать неинфекционные заболевания, о которых пациенты могут и не догадываться.

Профосмотрами по инициативе работодателей, куда включают меньшее количество анализов и врачей, сегодня охвачено около 18 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в три раза.