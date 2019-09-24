Уральский театр оштрафовали за неготовность к ядерной войне

Екатеринбургский театр под руководством Николая Коляды оштрафовали на 50 тысяч за отсутствие противогазов и продовольствия как предприятие, которое должно работать в случае войны.

- Нас включили в список предприятий, которые в случае войны (атомного взрыва) будут продолжать работать. Ну, как заводы и другие предприятия. А мы даже про это и не знали, нас не поставили в известность. У нас нет противогазов, тушенки и прочего. Я вот сижу и вижу прям, как мы во время взрыва спектакли играем. И у нас аншлаги. А мы в противогазах. И едим тушенку, - написал на странице в Facebook Коляда.

Он отметил, что сначала театр хотели оштрафовать на 200 тысяч, но в итоге штраф составил 50, но для театра эта сумма тоже большая, потому что это сборы с одного спектакля. В комментариях предложили открыть сбор средств через интернет, но деятель отказался.

Как сообщает "Интерфакс", в постановлении Кировского районного суда говорится, что театр оштрафован из-за нарушений по статье о невыполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей от военных действий (часть 2 статьи 20.7 КоАП РФ). Руководитель организации и сотрудники не прошли обучение по вопросам гражданской обороны, в театре нет соответствующего плана и не действует аварийно-спасательное формирование, нет противогазов и продовольствия на случай военных действий.