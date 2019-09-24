В Югре введут специальный налоговый режим для самозанятых

Югра станет пятым регионом в России, в котором проведут эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

Отметим, сегодня "Налог на профессиональный доход" уже введен в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Причем во всех этих регионах, как отмечают в налоговых службах, отмечается рост собираемости налогов.

Как поясняют специалисты, новый специальный режим, это не дополнительный налог, и перейти на него можно исключительно добровольно в течение десяти лет. Сделать это могут плательщики, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой базы, не превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей. Они смогут платить с получаемых доходов налог по специальной льготной ставке: четыре процента при расчетах только с физическими лицами; шесть процентов - с физическими и юридическими. Это позволит им легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

Прежде чем Югра решилась на вступление в эксперимент, все за и против предстоящего нововведения обсудили члены совета по развитию малого и среднего предпринимательства на заседании, которое состоялось под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой. В режиме видеосвязи в нем приняли участие руководители муниципальных образований округа.

- В регионах, уже принимающих участие в эксперименте, рост числа самозанятых происходит в основном за счет регистрации лиц, занимавшихся ранее предпринимательской деятельностью, но не плативших налоги, - отметила в ходе заседания Наталья Комарова. - Сейчас там отмечается рост заинтересованности граждан, в том числе молодежи, в предпринимательской деятельности уже на легальной основе. "Самозанятость" стала стартовой ступенью для тех, кто раньше не думал о собственном бизнесе. Это один из самых важных положительных эффектов от нововведения, на мой взгляд. Но есть и другая сторона "медали". Перерегистрация индивидуальных предпринимателей в разряд самозанятых может отрицательно повлиять на сборы в государственные внебюджетные фонды. Не урегулирован вопрос защиты прав потребителей при заключении сделок с самозанятыми.

По мнению руководителя регионального отделения общероссийской общественной организации "ОПОРА России" Владимира Зиновьева, реализация комплекса мероприятий для создания благоприятных условий деятельности предпринимателей скажется только положительно.

- По официальным данным, этот эксперимент приносит только положительные результаты, - подчеркнул Владимир Зиновьев, -ведь все мы знаем, что определенная экономически активная часть населения работает в теневом секторе, не платит налоги. При этом создает нерыночные, неконкурентные условия. - Если Югра включится в эксперимент, это позволит самозанятым выйти из тени, получать социальные гарантии от государства - пенсионное и медицинское обеспечение. Человек с небольшими рисками для себя может оценить свой экономический предпринимательский потенциал. А через год-два при желании перейти в другой режим налогообложения и создавать новые рабочие места. Предлагаем разработать дорожную карту для Югры и уже с 2020 года ввести этот режим на территории региона.

Генеральный директор Сургутской Торгово-промышленной палаты Владимир Болотов выразил мнение, что перед тем как вводить это новшество на территории Югры, нужно подождать более детальных результатов от тех территорий, где этот эксперимент уже проводится.

- Мы можем столкнуться с проблемой, когда, наоборот, частные предприниматели начнут переходить в разряд самозанятых, - отметил Владимир Болотов. - Я считаю, что у каждого региона свои особенности, и мы должны лучше подготовиться к этому переходу и вступать уже не в эксперимент, а в четко продуманную систему налогового администрирования.

При этом руководитель УФНС России по Югре Ольга Литова парировала, что налоговая служба в целом уже сейчас положительно оценивает результаты эксперимента.

- Цель этого проекта - вовлечь граждан, которых хоть и называют предпринимателями, но они не имеют такого юридического статуса. Они осуществляют незаконную, уголовно преследуемую предпринимательскую деятельность. При этом в своей работе они активно используют интернет-пространство. Но все это должно происходить на легальных условиях, нужно формировать новое бизнес-поколение. С помощью введения нового режима увеличится количество субъектов малого и среднего бизнеса, - выразила уверенность Ольга Литова.

- Государство сейчас могло бы закрутить гайки всем тем самозанятым, которые ведут свою деятельность в том числе и с помощью интернета. Но оно дает им шанс сделать правильный выбор и войти в правовое поле. На мой взгляд, этим шансом необходимо воспользоваться, - высказал мнение первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин.

По итогам открытого голосования большинство участников совета поддержало введение на территории Югры эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" с 1 января 2020 года.

- Подводя черту, хочется отметить, что сам по себе эксперимент - это не такая частая форма для нашей страны при применении практик в правовом поле, - отметила Наталья Комарова. - Предстоящий эксперимент может дать определенный опыт и гражданам, и государству. Считаю, что это очень правильный подход. Участие в нем поможет нам лучше узнать себя и научиться давать оценку более честно, мы одновременно протестируем новые возможности для активных в предпринимательском смысле граждан. Не вижу никаких угроз при введении в Югре нового налогового режима. Целесообразно сформировать обоснованную позицию и настаивать на ее учете при принятии государством решения о правовом регулировании этого вопроса. Давайте активной командой готовиться к вступлению в эксперимент, к формированию для него основательной базовой площадки.