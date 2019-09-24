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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Гарантия как закон

В Магнитогорске суд наказал фирму за отказ заменить остекление балкона
Текст: Михаил Пинкус (Магнитогорск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(7972)
Орджоникидзевский суд Магнитогорска рассмотрел необычный иск о защите прав потребителя. Спустя пять лет после остекления балкона его хозяин потребовал расторгнуть договор с монтажниками, а также взыскать уплаченные им деньги и компенсацию морального вреда.

В суде горожанин сообщил, что приобрел для остекления все необходимые материалы и два открывающихся пластиковых окна. С монтажом сумма заказа составила 61,6 тысячи рублей. Эскизы, размеры, количество товара и их стоимость были определены "коммерческим предложением". Претензий к качеству откосов и остекления на момент подписания акта приема работ тоже не было.

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Однако спустя несколько лет на балконе сорвало часть нижнего водоотлива, вывалились две рамы и антимоскитные сетки. И вставить их назад уже не представляется возможным, поскольку расстояние между направляющими почему-то оказалось больше размера рам.

В ответ на письменные претензии с требованием заменить остекление в фирме, позабыв про десять лет гарантии на изделие, предложили обойтись небольшим ремонтом, укрепив алюминиевый каркас конструкции.

Уже в суде представитель коммерсантов сообщил, что поскольку заказчик наотрез отказался от предложенного варианта устранения дефектов, а требовал установить ему новое остекление, то речь можно вести о злоупотреблении правом, когда защита прав причиняет вред другому лицу.

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Суд назначил техническую экспертизу, которая установила, что причиной неполадок стал некачественный монтаж, а именно отсутствие жесткого крепления верхней части рамы к бетонному перекрытию, что, в свою очередь, привело к деформации всей конструкции в процессе эксплуатации. Причем выявленные дефекты эксперты отнесли к категории "неустранимых" - из-за "невозможности дальнейшего использования деформированной конструкции" и "необходимости ее полной замены".

Другими словами, претензии истца оказались справедливыми. А вина фирмы в возникновении дефектов установленной. Суд решил, что проведение демонтажа балконных конструкций связано со значительными временными и финансовыми затратам, и принял сторону пострадавшего.

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- В частности, признано право потребителя на отказ от исполнения договора и требования возврата средств, уплаченных за металлическую конструкцию остекления, - сообщила консультант Орджоникидзевского суда Ирина Акмайкина. - Кроме того, ввиду причинения финансовых и бытовых неудобств, по Закону "О защите прав потребителей" с ответчика подлежит взысканию компенсация морального вреда и штраф в размере 50 процентов от присужденной в его пользу суммы.

В итоге суд взыскал с коммерсантов 39 тысяч рублей стоимости алюминиевого каркаса и еще столько же в качестве неустойки за несвоевременный возврат этих средств, две тысячи рублей компенсации морального вреда и 40 тысяч рублей штрафа за отказ от удовлетворения требований потребителя в добровольном порядке.

Вместе с другими понесенными истцом расходами - более 120 тысяч рублей. Кроме того, фирма уплатит еще почти три тысячи рублей за рассмотрение дела в суде.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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