В Нижневартовске вспыхнул крупный пожар в магазине

Крупный пожар на площади 800 квадратных метров ликвидируют в Нижневартовске.

Сообщение о возгорании в трехэтажном здании ангарного типа по улице 2 П-2 Западный промышленный узел поступило в 11:49 местного времени. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО-Югре. Посетители и персонал эвакуировались самостоятельно. По предварительной информации спасателей, пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 43 человек личного состава и 11 единиц техники.

Изначально площадь пожара составляла 300 квадратных метров, но уже, как сообщает "РИА Новости", увеличилась до 800. На 300 квадратных метрах произошло обрушение кровли.