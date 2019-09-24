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24.09.2019 11:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижневартовске вспыхнул крупный пожар в магазине

Текст: Юлия Мякишева

Крупный пожар на площади 800 квадратных метров ликвидируют в Нижневартовске.

На Урале три человека погибли при пожаре в частном доме

Сообщение о возгорании в трехэтажном здании ангарного типа по улице 2 П-2 Западный промышленный узел поступило в 11:49 местного времени. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО-Югре. Посетители и персонал эвакуировались самостоятельно. По предварительной информации спасателей, пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 43 человек личного состава и 11 единиц техники.

Изначально площадь пожара составляла 300 квадратных метров, но уже, как сообщает "РИА Новости", увеличилась до 800. На 300 квадратных метрах произошло обрушение кровли.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
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