В Тюмени ребенка не пустили в детский сад из-за отказа от Манту

В Тюмени родители шестилетнего мальчика не разрешили ставить реакцию Манту и предоставили справку от врача о том, что ребенок здоров. Однако в детском саду №158 потребовали заключение от фтизиатра и отказались пускать ребенка в группу.

Видео разговора с медсестрой и заведующей разместил на странице "ВКонтакте" Александр Лобов - отец мальчика. Он доказывает женщинам, что кроме справки о том, что ребенок соматически здоров и может посещать детское учреждение для допуска в детсад ничего не нужно. Медсестра и заведующая настаивают, что идет период диагностики, значит, нужно либо поставить "Манту", либо предоставить доказательство того, что ребенок не болен туберкулезом - справку от врача.

- Важно понимать, я не против прививок и не за прививки. Я за соблюдение прав и свобод граждан, в частности прав детей на образование и на добровольную вакцинацию, - пишет мужчина.

В департаменте образования Тюмени "РГ" рассказали, что действуют в соответствии с законом и перечислили статьи, на которые полагались сотрудники детсада, отказывая в допуске (Постановление Правительства РФ № 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих", Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения").

- Позиция отца ребёнка основана на неверном толковании правовых норм. Оспариваемый отказ в посещении детского сада, который принял ДОУ "Детский сад № 158" является законным, поскольку направлен на соблюдение прав граждан на охрану здоровья. Отказ безусловного запрета на получение гарантированного действующим законодательством образования и на посещение образовательного учреждения не содержит, а лишь ограничивает доступ ребенка в образовательное учреждение до предоставления законным представителем заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребёнка заболевания, - сказали в пресс-службе ведомства.