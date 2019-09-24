В Тюменской области прошел всероссийский театральный фестиваль, не похожий ни на один другой: он посвящен единственному произведению - "Коньку-Горбунку" Петра Ершова. Написал Петр Павлович сказку 185 лет назад, а она до сих пор популярна, как какой-нибудь наимоднейший хит. Девять коллективов из различных регионов, в том числе из Челябинска и Кургана, продемонстрировали свое видение "Конька". Залы были неизменно полны - фестиваль посетило свыше четырех тысяч зрителей.

Петр Ершов родился под Ишимом, жил и работал в Тобольске. Вот почему представления давали в этих городах, а также в Тюмени. "Конька-Горбунка" адаптировали под всевозможные жанры: известный артист театра и кино Леонид Окунев прочитал сказку под музыку отечественных композиторов в исполнении Тюменского филармонического оркестра, Русский национальный Звездный балетный театр - станцевал, Московский детский театр теней - показал в отражениях персонажей. Постановка Красноярского драматического театра имени Пушкина - это синтез классической игры и песенного искусства.

Челябинский драматический молодежный театр представил премьерную версию сказки осенью прошлого года. На фестивале "Ирбитские подмостки" спектакль отмечен в номинации "Лучшая работа художника", а исполнитель главной роли Денис Саратников получил диплом "За яркое современное воплощение героев классического произведения". Работа челябинской труппы тепло принята и зрителями тюменского фестиваля.

Среди них, понятно, было много детей. Но при кажущейся простоте "Конек" - многозначное произведение с глубоким подтекстом, который постановщики периодически стремятся раскрыть в расчете на взрослую аудиторию. Об этом говорят и Валерий Кокорев, художественный руководитель балетного театра, и Леонид Окунев, худрук театра "Ангажемент".

В фестивале участвовали также Тюменский театр кукол, Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова, Ишимский народный театр, Курганский государственный театр драмы. В Тюменском концертно-театральном объединении не исключают, что в следующий раз "Конек-Горбунок" соберет и зарубежные коллективы.

Между тем

Продолжается стартовавший в этом месяце всемирный флешмоб прочтения бессмертного произведения. Его можно услышать, в частности, на итальянском, немецком, испанском, японском, казахском, индонезийском языках. Акция завершится 28 октября.