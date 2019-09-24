Россиян взволновала новость, что цены на любимый всеми деликатес - красную рыбу и икру - резко поползли вверх из-за снижения объемов улова на Дальнем Востоке. "Российская газете" разбиралась с этим на месте.

По данным СМИ, оптовые цены на горбушу подскочили на 30 процентов, а кета подорожала на 47. Из-за этого цены в магазинах могут также повыситься. Люди опасаются: не пора ли заранее закупать деликатесы для новогоднего стола.

Так что с ценами на Дальнем Востоке? Как сообщили в Росрыболовстве, в опте за последнее время на основные виды мороженой рыбы они не росли. А как с уловом, он может повлиять на ситуацию?

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгий Мартынов отмечает, что в прошлом году на Дальнем Востоке действительно было добыто как никогда много лососевых - 660 тысяч тонн.

"Но говорить о том, что в этом году цены выросли из-за снижения вылова, крайне некорректно, - поясняет собеседник "Российской газеты". - Потому что 470 тысяч тонн, которые наука обещала в этом году и которые мы, в принципе, возьмем, - большой объем".

Причину надо искать в другом, уверяет эксперт: "В увеличении тарифов на железнодорожные перевозки. Возят рыбу и грузовиками, что тоже недешево. Это первое. Второе - на ценообразование влияет система перепродажи рыбопродукции. Ведь рыбаки свой улов реализуют в основном в районах промысла".

В центральной России за прошедшую неделю горбуша в опте подешевела на 3,2 процента, стоимость кеты понизилась на 2 процента

Поддержал коллегу конкретными примерами президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко: "Возьмем тарифы. Доставка продукции из Владивостока до Москвы по железной дороге сегодня - 15 рублей за килограмм. Плюс подорожание топлива. У нас в крае стоимость дизеля по сравнению с прошлым годом выросла на 15 процентов".

Альтернативой железной дороге является Северный морской путь. К примеру, группа компаний "Доброфлот" отправляет по нему добытые в Беринговом море биоресурсы, в том числе нерку, кету и горбушу, в Центральную Россию уже пятый год.

Перевозка по Северному морскому пути на двух огромных рефрижераторных судах сокращает время доставки и на 20 процентов снижает затраты на топливо. Однако далеко не все рыбодобытчики и продавцы могут позволить себе именно такой способ отправки улова.

Тупик? Цены все-таки будут расти? Покупателю-то все равно: произойдет это из-за низкого улова (а его в этом году не ожидается, уверяют эксперты рыбного рынка) или высоких тарифов. Но и они не единственные в списке причин. "Подорожание связано исключительно со спекулятивным ростом цен", - уверяет член Общественного совета минвостокразвития, член межведомственной экспертной рабочей группы Росрыболовства Олег Братухин.

По его словам, объективных причин для роста цен на продукцию в виде увеличения ставки сбора за пользование биоресурсами на лососевые или резкого роста затрат рыбодобывающих компаний нет.

"Но пока этот рынок будет нерегулируемым, стоимость может колебаться в очень широких пределах", - подчеркивает эксперт.

Он считает, что вариантов решения проблемы множество. Сюда относится ограничение торговой наценки во всех звеньях, как это сделано в Японии, использование различного уровня ставок сбора за биоресурсы при реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках и применение системы экспортных пошлин.

"Существует и международный опыт, когда экспортеры отдельных природных ресурсов получают разрешение на экспорт только при условии поставки определенного количества продукта на внутренний рынок. И это прямой инструмент регулирования цены на внутреннем рынке. Рентабельность продаж у рыбодобытчиков останется в любом случае", - говорит Олег Братухин.

Так закупать красную рыбу и икру впрок? Эксперты не советуют. Дорожать, конечно, все это будет, никто инфляцию и зависящие от нее тарифы, расценки перекупщиков, торговые наценки в стране не отменял. Но пока скачков не ожидают. И не только эксперты, но и в Росрыболовстве.

А что будет дальше (и касается это не только красной рыбы), зависит от того, как быстро и качественно решат вопросы, которые в очередной раз "накидали" дальневосточники.

Ведь рыба в среднем по стране все-таки дорожает. По данным Росстата, с начала этого года она прибавила в цене около восьми процентов, значительно больше инфляции.

Цены

Горбуша пошла на снижение

Лососевая путина-2019 года, сообщили "РГ" в Росрыболовстве, показывает очень хороший результат. И предпосылок для роста цен нет.

Общий объем добычи к 24 сентября составил более 465 тысяч тонн, что на 40 процентов выше, чем два года назад (показатели вылова сравнивают по четным и нечетным годам). По итогам семи месяцев, сократился экспорт лосося почти на 17 процентов, выросло производство лососевой икры более чем на 52 процента.

По данным мониторинга оптовых цен, снижение цен на лососевые пришло в европейскую часть России. Неделей ранее отмечалось удешевление всех видов лососевых в Дальневосточном федеральном округе. А в центре за прошедшую неделю горбуша подешевела на 3,2 процента - до 150 рублей за кило, кета - на 2 процента, до 245 рублей.

И действительно, например, в Ярославской области уже в августе средняя цена килограмма замороженной и охлажденной, разделанной рыбы лососевых пород составляла 819 рублей 76 копеек. Ровно год назад она стоила 823,40 рубля. А вот соленая, копченая красная рыба и прочие деликатесы из нее в Ярославской области стоят в среднем 1591,38 рубля за килограмм. Подорожание за год - 3,8 процента.

Подготовили Елена Березина, Элина Труханова

Лосось в бегах

В Норвегии с рыбной фермы "сбежали" 10 тысяч лососей, зараженных вирусом панкреатита, сообщило издание Intrafish. По данным этого ресурса, специализирующегося на новостях рыбной промышленности, причиной "побега" послужила дыра в рыболовецкой сети, которую, по мнению работников местного хозяйства, мог проделать гребной винт одной из лодок. Управление по рыбным ресурсам Норвегии рекомендовало руководству фермы выловить "беглецов" как можно скорее. Чтобы хоть как-то помочь процессу, к рыбалке подключились и местные жители. "Я стараюсь поймать столько рыбы, сколько в моих силах. Но это лишь то немногое, что можно сделать в этом случае. Думаю, что произошедшее - это трагедия для норвежской фауны", - рассказал Euronews один местный рыбак. Стоит отметить, что с начала года с норвежских рыбных ферм уплыли уже свыше 284 тысяч лососей, а это почти в два раза больше, чем в 2018 году. В связи с этим министр рыболовства страны Харальд Несвик собрал срочное совещание с представителями рыбных ферм. Обсуждаются меры, в том числе штрафы за допущение побега рыб, которые могут помочь сократить число подобных инцидентов.

Подготовила Диана Ковалева