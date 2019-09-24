Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
24 сентября 2019 г. 19:00
Общество
Текст: Артем Локалов

"Да это наш Суворов!"

Скульптор из России так поразил швейцарцев, что они называли его, как и полководца, которого чтут не первый век
220 лет назад русская армия во время Швейцарского похода против французской армии штурмом взяла неприступный перевал Сен-Готард. А в 1999-м русский скульптор Дмитрий Тугаринов поставил там памятник Александру Суворову. Его попросили об этом сами швейцарцы.
1999 год. Перевал Сен-Готард. Дмитрий Тугаринов (второй справа) на открытии памятника Александру Суворову. Фото: из личного архива Дмитрия Тугаринова
1999 год. Перевал Сен-Готард. Дмитрий Тугаринов (второй справа) на открытии памятника Александру Суворову. Фото: из личного архива Дмитрия Тугаринова

Суворов в Швейцарии, как известно, национальный герой. Едва ли не в каждой швейцарской деревне сохранился дом, где останавливался на ночлег Александр Васильевич. Часто там музей или гостевой дом для приемов с сохраненной подлинной обстановкой.

120 лет назад один из богатейших людей России - князь Сергей Голицын добился разрешения у швейцарских властей на сооружение Суворовского креста. Тут и сейчас написано: "Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова - Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году". Проект памятника создал петербургский архитектор Александр Николаевич Векшинский, профессор и действительный член Академии художеств. Сам крест выбит в скале - работами руководил местный инженер Рихард Чокке.

Открытие памятника Суворову 26 сентября 1898 г. / Государственный мемориальный музей А.В.Суворова

А финансировал, разумеется, Голицын.

Ему даже удалось получить официальный документ, в котором община Урсернской долины безвозмездно уступала Российской империи земельный участок, на котором и сооружен памятник. Это и сейчас клочок российской земли в центре Европы.

Скульптор, народный художник России Дмитрий Тугаринов приехал в Швейцарию в 1999-м. Занимался, как говорит, творчеством, потому что по туристической визе выполнять какую-либо работу нельзя. Ни о каком памятнике Суворову и речи не шло. Кстати, крест, поставленный Голицыным, - не просто Суворову, а его сподвижникам.
Каким видится с высоты птичьего полета легендарный переход Суворова через Альпы

- В Швейцарии, как вы знаете, военным, тем боле иностранным, памятники устанавливать нельзя, - говорит Дмитрий Тугаринов. - Страна это антимилитаристская, правда, обладающая одной из самых крутых армий. Просто они не участвуют во всевозможных международных конфликтах. Но все мужчины служат в армии фактически всю жизнь.

Так как творить русскому скульптору довелось там, где многое связано с именем Суворова и русской армией, он решил сделать несколько пластилиновых эскизов, а потом забрать с собой в Москву. Но они попались на глазам местным жителям.

- Швейцарцам очень понравились мои работы. И возникла идея сделать памятник Суворову там, на перевале. Конечно, были сомневающиеся. Поэтому местные провели в своей коммуне опрос. Но ни одного голоса против установки памятника Суворову не прозвучало, иначе все сразу бы свернули, - вспоминает Тугаринов.

Скульптор приступил к работе. Она была безвозмездной - швейцарцы оплачивали только литье и оплачивали расходы. 

- А сам памятник провели по документам, как дорожный знак, потому что он находится на федеральной трассе, - объясняет Тугаринов.

Фото: wikimedia.org/гравюра С. Шифляра с рисунка М. Иванова
Пуля - дура. Как хорошо вы знаете науку Суворова. Тест "Родины"

В Петербурге памятник генералиссимусу Суворову поставлен в 1801-м и изображен он в аллегорическом облике бога Марса. В Москве монумент вообще появился только в 1982-м - возле Театра Советской армии.

А скульптура на Сен-Готарде самая необычная. Суворов здесь изображен сидящим на коне и осеняющим себя крестным знамением. При этом коня под уздцы ведет местный проводник Антонио Гамба.

Да, это не воинственный бог Марс в Петербурге и не бравый вояка Москве. Тут человек, который только что произнес: "Бог наш генерал, Он нас и водит".

Тугаринов же навсегда запомнил слова бригадного генерал Штуссе фон Лаутербурга из Берна, который впервые увидел этот памятник: "Поражен, как скульптору удалось передать состояние русских, когда они были на Сен-Готарде".

Кёр-Портер Роберт. Гравер Вендрамини Джованни. Русские солдаты и казаки совершают переход через Чертов мост. / ГМИИ им. Пушкина

Положение у русской армии там действительно было такое, что, как говорится, копай могилу - и укладывайся. Австрийские союзники не предоставили мулов для транспортировки артиллерии и провианта, данные их разведки о численности французской армии оказались неверными. И карты тоже неактуальны.

Но после того, как с третьей попытки перевал был взят, русская армия продолжила преследовать французов: разбила у Чертова моста и возле Урзернской дыры - так называли узкий тоннель, пробитый в отвесных скалах...

...Тугаринову тоже запомнилась погода, когда он работал - уже не в мастерской, а на этих самых скалах:

Фото: Артем Локалов
Как в колхозе имени Пушкина отреставрировали памятник поэту

- Бешеный ветер! Там и летом иногда минусовая температура. Но, знаете, бывают условия, где тебе некомфортно физически, но в моральном плане - рай. Дождь, ветер, холод - не так важно. Главное - отношение людей - приветливое и дружелюбное. Там было именно так.

В России, увидев памятник работы Тугаринова, автора многие раскритиковали. Мол, выражение лица Суворова, как с посмертной маски, а его местный проводник - настоящий детина! И вообще Тугаринов просто продался швейцарцам.

Спустя 20 лет, как и тогда, скульптор только улыбается, когда слышит об этом:

- Конечно, что-то они мне там подкидывали, чтобы я не ставил памятник за свой счет. Жил я в этой коммуне бесплатно. Никто мне не мешал. Официального гонорара, как уже сказал, не было. А ощущение счастья от тех дней со мной до сих пор.

Последний раз Тугаринов поднимался на Сен-Готард к своему Суворову три года назад. Возможно, побывал бы и в этом году, но сейчас в разгаре работа над памятником Минину и Пожарскому, который скоро должны открыть в Ярославской области  - оттуда ополчение пошло выбивать поляков из Москвы.

Спросил Дмитрия Никитовича, дали ли ему какое-нибудь прозвание швейцарцы, пока он работал над памятником там, на скале. Он улыбнулся и вспомнил, как они говорили:

- "Кто это там висит на скале?" - спрашивали приезжие, показывая вверх на меня. "Да это наш Суворов", - буднично отвечали местные.

Темы дня:
#XX век
Читатель "Родины" ищет потомков русских солдат, похороненных в немецкой земле
19.09.2019 Cудьбы

19 из 1914-го

Читатель "Родины" из Германии ищет потомков русских солдат, похороненных в немецкой земле. На могилы с надписями "Русский солдат. Имя..." без указания дат Виктор Вигель наткнулся на кладбище города Штаде, в 80 километрах северо-западнее Гамбурга

В центре города Карабаново перезахоронили останки бойца Красной армии
05.09.2019 История

Вернулся на улицу Победы

Сержант Николай Елисеев погиб в декабре 1941-го в жестоких боях под Ленинградом. Его останки поисковики обнаружили минувшим летом

"Родина" публикует новые подробности о Чапаеве и бое за село Гусиха
04.09.2019 Дискуссии

"А насчёт винтовок - вечером проверю!.."

Пытаясь объяснить чапаевский феномен, невольно раз за разом обращаешься к уже получившим известность фактам. Бой за село Гусиха давно описан очевидцами и истолкован биографами "легендарного начдива" и именно с него начинается фильм братьев Васильевых "Чапаев". Фильм грешит историческими неточностями, на которые обратил внимание историк Анатолий Симонов

#журнал Родина
#памятники
На Урале назвали имена солдат, похороненных на заброшенном кладбище
19:55 История

Война не закончена

"Война полковника Круглова" - так назывался материал, опубликованный в "РГ" в  июне этого  года. В нем мы рассказали, как житель Екатеринбурга Александр Круглов несколько лет сражается с чиновниками за сохранение могил воинов, умерших в эвакогоспиталях Свердловска в годы войны

Архитектор Юрий Градов: Мы боялись, что колокола Хатыни не примут атеисты...
16.09.2019 Беларусь

Архитектор Юрий Градов: Мы боялись, что колокола Хатыни не примут атеисты...

В советское время считалось, что в Великую Отечественную войну погиб каждый четвертый белорус. Сейчас считают, что потерь было больше. Но и раньше, и навсегда в разговоре о павших первым всплывает короткое слово Хатынь...

Каким видится с высоты птичьего полета легендарный переход Суворова через Альпы
12.09.2019 Дороги

Александр Суворов: Никакое препятствие не считать слишком большим!

Швейцарский путь великого полководца и его армии историки изучили, можно сказать, под увеличительным стеклом. Автору "Родины" удалось это сделать с высоты птичьего полета - от озера Кленталь к перевалу Паникс, самому высокому и последнему из шести преодоленных нашими чудо-воинами...