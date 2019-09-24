220 лет назад русская армия во время Швейцарского похода против французской армии штурмом взяла неприступный перевал Сен-Готард. А в 1999-м русский скульптор Дмитрий Тугаринов поставил там памятник Александру Суворову. Его попросили об этом сами швейцарцы.

1999 год. Перевал Сен-Готард. Дмитрий Тугаринов (второй справа) на открытии памятника Александру Суворову. Фото: из личного архива Дмитрия Тугаринова

Суворов в Швейцарии, как известно, национальный герой. Едва ли не в каждой швейцарской деревне сохранился дом, где останавливался на ночлег Александр Васильевич. Часто там музей или гостевой дом для приемов с сохраненной подлинной обстановкой.

120 лет назад один из богатейших людей России - князь Сергей Голицын добился разрешения у швейцарских властей на сооружение Суворовского креста. Тут и сейчас написано: "Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова - Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году". Проект памятника создал петербургский архитектор Александр Николаевич Векшинский, профессор и действительный член Академии художеств. Сам крест выбит в скале - работами руководил местный инженер Рихард Чокке.

А финансировал, разумеется, Голицын.

Ему даже удалось получить официальный документ, в котором община Урсернской долины безвозмездно уступала Российской империи земельный участок, на котором и сооружен памятник. Это и сейчас клочок российской земли в центре Европы.

Скульптор, народный художник России Дмитрий Тугаринов приехал в Швейцарию в 1999-м. Занимался, как говорит, творчеством, потому что по туристической визе выполнять какую-либо работу нельзя. Ни о каком памятнике Суворову и речи не шло. Кстати, крест, поставленный Голицыным, - не просто Суворову, а его сподвижникам.

- В Швейцарии, как вы знаете, военным, тем боле иностранным, памятники устанавливать нельзя, - говорит Дмитрий Тугаринов. - Страна это антимилитаристская, правда, обладающая одной из самых крутых армий. Просто они не участвуют во всевозможных международных конфликтах. Но все мужчины служат в армии фактически всю жизнь.

Так как творить русскому скульптору довелось там, где многое связано с именем Суворова и русской армией, он решил сделать несколько пластилиновых эскизов, а потом забрать с собой в Москву. Но они попались на глазам местным жителям.

- Швейцарцам очень понравились мои работы. И возникла идея сделать памятник Суворову там, на перевале. Конечно, были сомневающиеся. Поэтому местные провели в своей коммуне опрос. Но ни одного голоса против установки памятника Суворову не прозвучало, иначе все сразу бы свернули, - вспоминает Тугаринов.

Скульптор приступил к работе. Она была безвозмездной - швейцарцы оплачивали только литье и оплачивали расходы.

- А сам памятник провели по документам, как дорожный знак, потому что он находится на федеральной трассе, - объясняет Тугаринов.

В Петербурге памятник генералиссимусу Суворову поставлен в 1801-м и изображен он в аллегорическом облике бога Марса. В Москве монумент вообще появился только в 1982-м - возле Театра Советской армии.

А скульптура на Сен-Готарде самая необычная. Суворов здесь изображен сидящим на коне и осеняющим себя крестным знамением. При этом коня под уздцы ведет местный проводник Антонио Гамба.

Да, это не воинственный бог Марс в Петербурге и не бравый вояка Москве. Тут человек, который только что произнес: "Бог наш генерал, Он нас и водит".

Тугаринов же навсегда запомнил слова бригадного генерал Штуссе фон Лаутербурга из Берна, который впервые увидел этот памятник: "Поражен, как скульптору удалось передать состояние русских, когда они были на Сен-Готарде".

Положение у русской армии там действительно было такое, что, как говорится, копай могилу - и укладывайся. Австрийские союзники не предоставили мулов для транспортировки артиллерии и провианта, данные их разведки о численности французской армии оказались неверными. И карты тоже неактуальны.

Но после того, как с третьей попытки перевал был взят, русская армия продолжила преследовать французов: разбила у Чертова моста и возле Урзернской дыры - так называли узкий тоннель, пробитый в отвесных скалах...

...Тугаринову тоже запомнилась погода, когда он работал - уже не в мастерской, а на этих самых скалах:

- Бешеный ветер! Там и летом иногда минусовая температура. Но, знаете, бывают условия, где тебе некомфортно физически, но в моральном плане - рай. Дождь, ветер, холод - не так важно. Главное - отношение людей - приветливое и дружелюбное. Там было именно так.

В России, увидев памятник работы Тугаринова, автора многие раскритиковали. Мол, выражение лица Суворова, как с посмертной маски, а его местный проводник - настоящий детина! И вообще Тугаринов просто продался швейцарцам.

Спустя 20 лет, как и тогда, скульптор только улыбается, когда слышит об этом:

- Конечно, что-то они мне там подкидывали, чтобы я не ставил памятник за свой счет. Жил я в этой коммуне бесплатно. Никто мне не мешал. Официального гонорара, как уже сказал, не было. А ощущение счастья от тех дней со мной до сих пор.

Последний раз Тугаринов поднимался на Сен-Готард к своему Суворову три года назад. Возможно, побывал бы и в этом году, но сейчас в разгаре работа над памятником Минину и Пожарскому, который скоро должны открыть в Ярославской области - оттуда ополчение пошло выбивать поляков из Москвы.

Спросил Дмитрия Никитовича, дали ли ему какое-нибудь прозвание швейцарцы, пока он работал над памятником там, на скале. Он улыбнулся и вспомнил, как они говорили:

- "Кто это там висит на скале?" - спрашивали приезжие, показывая вверх на меня. "Да это наш Суворов", - буднично отвечали местные.