Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий ее бойцов представляться

Федеральная служба войск национальной гвардии поддержала законопроект, согласно которому сотрудников службы обяжут представляться по требованию граждан. Проектом закона предлагается обязать сотрудников Росгвардии называть звание и имя с фамилией, а также предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину (если тот потребует) и при реализации ими ряда полномочий. Впрочем, о необходимости представляться при задержании опасных преступников или в ходе спецопераций с привлечением спецназа речь, конечно, не идет.

Разработчики законопроекта поясняют, что требование пропишут для повседневной деятельности сотрудников, схожей с патрульно-постовой службой полиции. Когда, например, сотрудник Росгвардии подходит к человеку на улице или в метро с целью проверить документы. Или когда сотрудник приезжает на вызов от соседей о шуме в квартире, а шумный житель хочет сначала убедиться, кто именно приехал его утихомиривать. Во всех подобных и похожих ситуациях сотрудники Росгвардии обязаны будут представиться тем, с кем имеют дело.

"Законопроект, который обяжет сотрудников Росгвардии представляться в ряде случаев, находится на стадии обсуждения, некоторые нюансы требуют детальной проработки с учетом специфики деятельности ведомства", - сообщил "Российской газете" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Он подчеркнул, что к этим вопросам нужно подходить дифференцированно. "На Росгвардию возложены серьезные задачи, в том числе по участию в обеспечении общественной безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом. Сложно представить картину, когда военнослужащий или полицейский будет представляться при задержании особо опасных и вооруженных преступников", - привел он пример.

Прорабатывается вопрос о введении в снаряжение сотрудников и военнослужащих Росгвардии в качестве дополнительного элемента видеорегистраторов

"Есть полномочия ведомства, при которых сотрудники никак не могут представляться и предъявлять удостоверения, к примеру, при пресечении массовых беспорядков в исправительных учреждениях", - соглашается зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции (в недавнем прошлом советник директора Росгвардии) Александр Хинштейн. В свою очередь, при реализации полномочий, схожих с полицией, по его словам, сотрудник Росгвардии представляться должен.

"В отдельных случаях, к примеру, при обеспечении общественного порядка, для идентификации могут быть использованы нагрудные знаки у сотрудников и военнослужащих. Проект соответствующего приказа сейчас разрабатывается в Росгвардии", - рассказал Валерий Грибакин.

В настоящее время положение о нагрудном знаке распространяется на полицейских, а на сотрудников Росгвардии - нет. При этом служба выполняет в том числе задачи, которые ранее принадлежали органам полиции.

Недавно директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов рассказал, что росгвардейцам в скором времени планируется выдать нагрудные знаки с идентификационными данными каждого бойца. Кроме того, по его словам, в службе прорабатывается вопрос о введении в снаряжение сотрудников и военнослужащих в качестве дополнительного элемента видеорегистраторов. Технические устройства планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы. "При обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении спецопераций подразделениями ОМОН, СОБР и войскового спецназа, при реагировании вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов. Кроме того, видеокамеры смогут применяться сотрудниками лицензионно-разрешительных подразделений при проведении проверочных мероприятий", - перечислял директор Росгвардии цели применения устройств.

Вместе с тем при разработке законопроекта, обязывающего представляться, по словам Валерия Грибакина, необходимо соблюсти баланс между открытостью ведомства и обеспечением личной безопасности сотрудников и военнослужащих, а также членов их семей. "Многие росгвардейцы выполняют задачи, связанные с повышенным риском для жизни, и при разработке законопроекта необходимо проработать механизм надежной защиты персональных данных, а также данных членов семей", - пояснил он.

Об этом же ранее говорил и директор Росгвардии. "Предварительно потребуются серьезные дополнительные меры по защите персональных данных сотрудников, принимающих участие в спецоперациях по задержанию особо опасных преступников и в проведении контртеррористических мероприятий. Поскольку фиксировались случаи, когда бойцам спецподразделений и членам их семей поступали угрозы", - говорил Виктор Золотов.

При этом в Росгвардии в целом считают законопроект перспективным. "В случае выработки всех необходимых решений и обсуждения правовых вопросов он будет еще корректироваться в профессиональном сообществе с учетом всех имеющихся мнений", - заключил Валерий Грибакин.

Вчера также стало известно, что законопроект об обязательном размещении на амуниции сотрудников Росгвардии хорошо различимых идентификационных номеров изучат в Кремле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я не знаю, кто вносил этот законопроект, но по мере прохождения, конечно, Государственно-правовым управлением президента будет дана юридическая оценка", - сказал он.