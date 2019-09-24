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24.09.2019 18:26
Рубрика: Власть

По требованию граждан

Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий ее бойцов представляться
Текст: Иван Петров
Федеральная служба войск национальной гвардии поддержала законопроект, согласно которому сотрудников службы обяжут представляться по требованию граждан. Проектом закона предлагается обязать сотрудников Росгвардии называть звание и имя с фамилией, а также предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину (если тот потребует) и при реализации ими ряда полномочий. Впрочем, о необходимости представляться при задержании опасных преступников или в ходе спецопераций с привлечением спецназа речь, конечно, не идет.

Разработчики законопроекта поясняют, что требование пропишут для повседневной деятельности сотрудников, схожей с патрульно-постовой службой полиции. Когда, например, сотрудник Росгвардии подходит к человеку на улице или в метро с целью проверить документы. Или когда сотрудник приезжает на вызов от соседей о шуме в квартире, а шумный житель хочет сначала убедиться, кто именно приехал его утихомиривать. Во всех подобных и похожих ситуациях сотрудники Росгвардии обязаны будут представиться тем, с кем имеют дело.

В Кремле оценят законопроект по идентификации сотрудников Росгвардии

"Законопроект, который обяжет сотрудников Росгвардии представляться в ряде случаев, находится на стадии обсуждения, некоторые нюансы требуют детальной проработки с учетом специфики деятельности ведомства", - сообщил "Российской газете" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Он подчеркнул, что к этим вопросам нужно подходить дифференцированно. "На Росгвардию возложены серьезные задачи, в том числе по участию в обеспечении общественной безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом. Сложно представить картину, когда военнослужащий или полицейский будет представляться при задержании особо опасных и вооруженных преступников", - привел он пример.

Прорабатывается вопрос о введении в снаряжение сотрудников и военнослужащих Росгвардии в качестве дополнительного элемента видеорегистраторов

"Есть полномочия ведомства, при которых сотрудники никак не могут представляться и предъявлять удостоверения, к примеру, при пресечении массовых беспорядков в исправительных учреждениях", - соглашается зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции (в недавнем прошлом советник директора Росгвардии) Александр Хинштейн. В свою очередь, при реализации полномочий, схожих с полицией, по его словам, сотрудник Росгвардии представляться должен.

"В отдельных случаях, к примеру, при обеспечении общественного порядка, для идентификации могут быть использованы нагрудные знаки у сотрудников и военнослужащих. Проект соответствующего приказа сейчас разрабатывается в Росгвардии", - рассказал Валерий Грибакин.

В настоящее время положение о нагрудном знаке распространяется на полицейских, а на сотрудников Росгвардии - нет. При этом служба выполняет в том числе задачи, которые ранее принадлежали органам полиции.

Недавно директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов рассказал, что росгвардейцам в скором времени планируется выдать нагрудные знаки с идентификационными данными каждого бойца. Кроме того, по его словам, в службе прорабатывается вопрос о введении в снаряжение сотрудников и военнослужащих в качестве дополнительного элемента видеорегистраторов. Технические устройства планируется использовать для фиксации обстановки во время несения службы. "При обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении спецопераций подразделениями ОМОН, СОБР и войскового спецназа, при реагировании вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов. Кроме того, видеокамеры смогут применяться сотрудниками лицензионно-разрешительных подразделений при проведении проверочных мероприятий", - перечислял директор Росгвардии цели применения устройств.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Вместе с тем при разработке законопроекта, обязывающего представляться, по словам Валерия Грибакина, необходимо соблюсти баланс между открытостью ведомства и обеспечением личной безопасности сотрудников и военнослужащих, а также членов их семей. "Многие росгвардейцы выполняют задачи, связанные с повышенным риском для жизни, и при разработке законопроекта необходимо проработать механизм надежной защиты персональных данных, а также данных членов семей", - пояснил он.

Об этом же ранее говорил и директор Росгвардии. "Предварительно потребуются серьезные дополнительные меры по защите персональных данных сотрудников, принимающих участие в спецоперациях по задержанию особо опасных преступников и в проведении контртеррористических мероприятий. Поскольку фиксировались случаи, когда бойцам спецподразделений и членам их семей поступали угрозы", - говорил Виктор Золотов.

При этом в Росгвардии в целом считают законопроект перспективным. "В случае выработки всех необходимых решений и обсуждения правовых вопросов он будет еще корректироваться в профессиональном сообществе с учетом всех имеющихся мнений", - заключил Валерий Грибакин.

Вчера также стало известно, что законопроект об обязательном размещении на амуниции сотрудников Росгвардии хорошо различимых идентификационных номеров изучат в Кремле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я не знаю, кто вносил этот законопроект, но по мере прохождения, конечно, Государственно-правовым управлением президента будет дана юридическая оценка", - сказал он.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Росгвардия Законопроекты и комментарии
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