Роскачество проверило детскую воду для малышей от нуля до трех лет 21 бренда. Цена ее составляла от 14 до 119 рублей за объем от 0,33 до 6 литров. Каждый из образцов протестировали по 108 показателям.

Исследования показали: вся детская вода качественная и безопасная. Вода половины брендов (10 из 21) отвечает повышенным требованиям стандартов Роскачества. Стоимость лучшей воды варьировалась от восьми до 39 рублей за литр.

Потенциально опасных веществ в жидкости не обнаружено. Кипятить детскую воду не обязательно, она уже полностью готова к употреблению. К жесткости, pH воды, щелочности, содержанию фосфатов, сульфатов, хлоридов вопросов у экспертов не возникло.

Важно для воды содержание в ней калия. Опережающий стандарт Роскачества определяет, что калия в воде должно содержаться от 2 до 20 мг/л. В этом диапазоне находится вода 13 торговых марок. Некоторые производители нарушили маркировку, указав на этикетке не то количество калия, фтора, йода, что содержалось в воде.