Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину

Россия не собирается менять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину каким-либо другим компаниям, кроме действующего экспортера. Об этом во вторник, 24 сентября, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Таким образом он прокомментировал слова своего украинского коллеги Алексея Оржеля о том, что Киев рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из РФ с учетом, что импортером может выступать не только компания "Газпром".

По мнению Новака, в Киеве имели в виду, что, согласно европейскому законодательству, доступ к газотранспортной инфраструктуре не ограничен. Однако, когда министра спросили, как конкретно может быть реализована эта идея в России, Новак переадресовал вопрос украинским законодателям и констатировал: "У нас единый экспортер и здесь никаких нет изменений и планов по изменению", передает РИА Новости.