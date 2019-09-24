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Рубрика: Экономика

Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину

Россия не собирается менять законодательство и разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину каким-либо другим компаниям, кроме действующего экспортера. Об этом во вторник, 24 сентября, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Фото: 60 минут/ youtube.com
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Таким образом он прокомментировал слова своего украинского коллеги Алексея Оржеля о том, что Киев рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из РФ с учетом, что импортером может выступать не только компания "Газпром".

По мнению Новака, в Киеве имели в виду, что, согласно европейскому законодательству, доступ к газотранспортной инфраструктуре не ограничен. Однако, когда министра спросили, как конкретно может быть реализована эта идея в России, Новак переадресовал вопрос украинским законодателям и констатировал: "У нас единый экспортер и здесь никаких нет изменений и планов по изменению", передает РИА Новости.

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Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика ВЭД Правительство Минэнерго Переговоры с Украиной по газу
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