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24.09.2019 23:55
Рубрика: Общество

Остров сокровищ

Россия предложила США совместно поднять американскую подлодку
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя № 215(7973)
На фестивале Русского географического общества была озвучена интересная инициатива. Сергей Шойгу рассказал, что позвал американцев в подводную экспедицию к затонувшей в 1944 году подлодке ВМС США. В перспективе речь может идти о ее подъеме. Что это за субмарина и почему она лежит в наших территориальных водах?
Крейсерская подлодка американского флота SS-233 Herring. Мощное вооружение и впечатляющая дальность: 12 000 миль. Проект считали удачным, таких субмарин построили больше семи десятков. Фото: wikipedia.org Крейсерская подлодка американского флота SS-233 Herring. Мощное вооружение и впечатляющая дальность: 12 000 миль. Проект считали удачным, таких субмарин построили больше семи десятков. Фото: wikipedia.org
Крейсерская подлодка американского флота SS-233 Herring. Мощное вооружение и впечатляющая дальность: 12 000 миль. Проект считали удачным, таких субмарин построили больше семи десятков. Фото: wikipedia.org

Как из-под земли

Крейсерскую подлодку американского флота SS-233 Herring (с англ. "Херринг" - "Сельдь") мы нашли два года назад у побережья острова Матуа, что в центре Курильской гряды.
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До 1945 года остров принадлежал Японии: был чрезвычайно укреплен и пребывал в превентивной готовности к отражению американского десанта.

С севера остров, который японцы называли Мацува, неприступен: там действующий вулкан. Начальник гарнизона полковник Уэда предполагал, что американские морпехи высадятся с юга. На направлении главного удара он держал по батальону пехоты. Третий батальон был в резерве, плюс танковая рота, которая должна была вступить в бой с плавающими танками американцев и сбросить десанты в море. С учетом приданных подразделений численность гарнизона достигла 7600 человек. На острове был аэродром с тремя взлетно-посадочными полосами. Полноценной военно-морской базы не построили из-за отсутствия закрытых бухт. Но причалы и пирсы были.

И вообще, остров изрыт подземными бункерами, хранилищами и т.д. Создана сеть накопительных резервуаров для сбора воды. Построили дороги, пустили узкоколейку для подвоза боеприпасов.

Японцы, казалось, предусмотрели все. Но... Американцы не стали его штурмовать. Просто бомбили. Бомбардировщики взлетали с баз на Аляске. Для пилотов Матуа был торчащим из облаков жерлом вулкана в океане. Снижаясь, видели аэродром, по нему и работали. Зенитчики открывали огонь, а гарнизон уходил под землю, причем буквально.

Подземелья Матуа породили много мифов. Вплоть до безумных

Куда эффективнее была морская блокада. Япония создавала так называемый стратегический периметр, захватывая сотни островов в Тихом океане и размещая на них гарнизоны. Их снабжение истощало ресурсы империи. Флот США перерезал все океанские коммуникации, скоро у Японии не осталось транспортных судов. Были случаи, когда зимой вымирали целые гарнизоны. Уцелевшие - голодали. Доходило до того, что солдаты питались пойманными птицами и полевыми мышами.

Поэтому "Херринг" и отправили к Матуа топить японские суда. Командир субмарины подошел к острову-крепости и в надводном положении торпедировал транспорты - удивительная дерзость.

На 100 метров ниже волн

Обстоятельства того боя не совсем очевидны. Командир субмарины доложил об успешной атаке и... Все, что было после - информация только от японцев.

По основной версии, лодка, выпустив торпеды по стоявшим на якорях транспортам "Иваки-мару" и "Хибури-мару", стала уходить в южном направлении. Где-то в районе мыса Таган-Саки (ныне мыс Орлова) субмарина получила несколько попаданий. Пишут, что по лодке работали 20-мм и 25-мм зенитные пушки. Ответный огонь лодка не вела. Пройдя еще пару километров, лодка погрузилась, после чего японцы ее потеряли. И кроме разлива мазута, ничего о ней не напоминало.

"Херринг" на дне у острова Матуа. Фото: tvzvezda.ru/rgo.ru/mIl.ru

"Херринг" - лодка океанская, топлива и масла на борту много: 94 000 галлонов (356 тыс. литров). Разливаться есть чему. Но если затонула в результате пробоин, то это значит, что зенитки пробили 14-мм корпус. Что малокалиберному снаряду едва ли под силу.

Вообще-то повредить лодку можно даже из пулемета. Скажем, разбить клапаны балластных цистерн. Но от этого она не утонет - просто не сможет погружаться. Ее надо будет добивать корветами и авиацией. Но данных о таких атаках из японских источников нет.

Фото: Артем Локалов
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Лодка лежит на глубине 110 метров. Ее предельная глубина погружения - 91,5 метра. Но фактическая глубина раздавливания субмарин класса "Гато" ("Херринг" одна из них) - 152 метра.

Исследователи, которые ее нашли, говорят, что видели пробоины от более серьезных калибров, чем зенитные автоматы. Так что новая экспедиция, возможно, найдет ответы на многие вопросы.

С американцами или без, но экспедиция, которая предварительно намечена на июль-август 2020 года, будет. Обследуют субмарину, установят на дне мемориальную табличку в память о 83 американских подводниках. Которые в ту войну были нам союзниками и погибли в бою.

Таинственный остров

Матуа назывался по-разному, принадлежал и нам, и японцам. 27 августа 1945 года этот остров мы себе вернули. Без боя. Наши высадились на Матуа, а 3795 японских солдат и офицеров построились и сложили оружие. Трофеи: 2127 винтовок, полтысячи пулеметов. Танков и самолетов не нашли.

Самолеты, конечно, могли перелететь на другие аэродромы, а вот эвакуировать тяжелое оружие и технику было сложно. У японцев не осталось судов, все потопили американцы и британцы. Возникло три версии: все сбросили в море, в жерло вулкана или спрятали глубоко под землей.

Фото: havforskningen / YouTube
Лежащую на дне подлодку К-278 "Комсомолец" сняли на видео

Подземелья Матуа породили много мифов. Вплоть до безумных: например, есть люди, которые верят, что там собрали единственную японскую ядерную бомбу и испытали ее над океаном. В основе легенды, скорее всего, очередное извержение вулкана.

Другие верят, что на Матуа заходили фашистские субмарины во время мифических кругосветок, туда перевезли Янтарную комнату. А еще Матуа приписывают наличие секретных лабораторий, где японцы разрабатывали бактериологическое оружие.

Экспедиции не подтвердили ни одну из этих легенд. Хотя нельзя отрицать, что объем подземных работ японцы вели просто колоссальный и для обороны островка, пожалуй, избыточный. Так что поклонники мистики и легенд имеют право верить, что часть каких-то тайн все еще под землей.

Кстати

Посторонним спуск воспрещен

Информация для самых безбашенных дайверов: местоположение подлодки на схеме указано условно. Точные координаты знают только те, кому положено. Погибшая лодка с экипажем - это братская могила, военно-морское захоронение. Пытаться к нему спуститься в частном порядке морально недопустимо, незаконно и просто смертельно опасно.

Фото: Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Игорь Елков
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