В преддверии нового сезона Национальной хоккейной лиги прошли очередные выставочные матчи. Россияне в них были не на последних ролях.

Так, в матче "Торонто" - "Монреаль" главным действующим лицом стал 23-летний форвард "Мэйпл Лифс" Егор Коршков. Россиянин оформил дубль и был признан первой звездой матча, в котором "Торонто" одержало победу - 3:0.

Игру парня отдельно отметил даже главный тренер выигравшей команды легендарный Майкл Бэбкок. "Он провел хороший матч. Получил шанс, которым и воспользовался", - подчеркнул специалист.

Добавим, что Коршков, до сих пор выступавший за ярославский "Локомотив", подписал двухлетний контракт с "Торонто" минувшей весной.

В других матчах форвард "Детройта" Евгений Свечников отметился шайбой в ворота "Айлендерс", но его команда все равно проиграла - 2:3. Точно так же "Оттаве" не помог гол Артема Анисимова: "сенаторы" уступили "Ванкуверу" - 4:6.