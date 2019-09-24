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24.09.2019 18:05
Рубрика: Спорт

Обживается за океаном

Коршков оформил дубль в матче за "Торонто"
Текст: Сергей Сокольский
В преддверии нового сезона Национальной хоккейной лиги прошли очередные выставочные матчи. Россияне в них были не на последних ролях.

Так, в матче "Торонто" - "Монреаль" главным действующим лицом стал 23-летний форвард "Мэйпл Лифс" Егор Коршков. Россиянин оформил дубль и был признан первой звездой матча, в котором "Торонто" одержало победу - 3:0.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Игру парня отдельно отметил даже главный тренер выигравшей команды легендарный Майкл Бэбкок. "Он провел хороший матч. Получил шанс, которым и воспользовался", - подчеркнул специалист.

Добавим, что Коршков, до сих пор выступавший за ярославский "Локомотив", подписал двухлетний контракт с "Торонто" минувшей весной.

В других матчах форвард "Детройта" Евгений Свечников отметился шайбой в ворота "Айлендерс", но его команда все равно проиграла - 2:3. Точно так же "Оттаве" не помог гол Артема Анисимова: "сенаторы" уступили "Ванкуверу" - 4:6.

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