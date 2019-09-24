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24.09.2019 14:22
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Российские и китайские ученые будут вместе изучать климат

На днях группа ученых из 19 стран, в том числе Китая и России, отправилась в Арктику на немецком ледоколе "Полярная звезда" (Polarstern) с целью масштабных исследований изменений климата. Как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", эта научная экспедиция станет крупнейшей за всю историю изучения климата человечеством.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Экспедиция получила название "Многопрофильная дрейфующая обсерватория по изучению арктического климата" (The Multi-Disciplinary drifting Observatory for the study of Arctic Climate programme, MOSAiC). В реализации проекта MOSAiC, бюджет которого составляет 140 миллионов евро, принимают участие около 600 исследователей, которые будут изучать атмосферу, экосистему и различные природные процессы. Они намерены выстроить картину того, как изменения климата влияют на арктический регион и мир в целом.

Научная база, которая разместится в центральной Арктике, будет дрейфовать в течение года. На ней по очереди будут работать различные научно-исследовательские коллективы. Смену обитателей станции обеспечат флот из четырех ледоколов России, Китая и Швеции, а также самолеты и вертолеты.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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