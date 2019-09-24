В Японии продолжается Кубок мира по волейболу среди женщин, в котором принимает участие и сборная России.

Наша команда провела свой восьмой матч на турнире, в котором в трех сетах обыграла Голландию 3:0 (26:24, 25:18, 25:20). Это уже седьмая победа подопечных Серджио Бузато на турнире. Единственное поражение россиянки потерпели от сборной Китая, которая возглавляет турнирную таблицу без единого поражения. Второе место занимает команда США, а замыкают трио лидеров наши. Россиянкам осталось провести еще три матча, следующий, как раз против американок, 27 сентября.

А вот мужская волейбольная сборная не может похвастаться особыми успехами. Команда, возглавляемая Туомасом Саммелвуо, закончила борьбу за медали на чемпионате Европы, неожиданно уступила в 1/4 финала словенцам - 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25).