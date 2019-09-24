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24.09.2019 09:50
Рубрика: В мире

Русская гуманитарная миссия поддержала сербов в Косово

Текст: Александр Борисов (Белград)

Русская гуманитарная миссия (РГМ) вместе с представителями Епархии Рашко-Призренской и Косово-Метохийской Сербской православной церкви в монастыре Грачаница, расположенным в окрестностях одноименного города в Косово, осуществили передачу комплектов предметов первой необходимости многодетным семьям.

"В связи со сложной гуманитарной обстановкой в регионе большое количество семей оказались в тяжелой ситуации, не хватает базовых медикаментов и даже продуктов питания, - отметили в РГМ. - 50 коробок было распределено между прибывшими в монастырь, еще 250 комплектов направлены в отдаленные и труднодоступные населенные пункты Косово и Метохии".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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После того, как в ноябре 2018 году Приштина ввела 100-процентные таможенные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, нацеленные на создание катастрофических условий для косовских сербов, РГМ одной из первых откликнулась на чужое горе, собрав и направив необходимую помощь. "Мы считаем, что это, несомненно, оперативное реагирование на острую кризисную ситуацию, а наша акция по оказанию помощи не должна быть использована в политических целях", - подчеркивали тогда в РГМ.

Напомним, что учредителем РГМ и председателем ее Наблюдательного совета является Евгений Примаков. При этом Русская гуманитарная миссия - это некоммерческая организация, созданная для осуществления гуманитарной, благотворительной деятельности в целях оказания помощи пострадавшим в результате социальных, национальных, религиозных и военных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам, а также в целях содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов. РГМ - первая неправительственная российская организация, профессионально осуществляющая гуманитарную помощь преимущественно за рубежом.

В мире Европа Сербия Косово
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