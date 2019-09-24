С 1 октября на 4,3 процента повысится зарплата федеральных бюджетников, не охваченных майскими указами президента.

Речь идет о нянечках в детсадах, кадровиках, юристах, бухгалтерах, работающих в бюджетных учреждениях, а также работниках, обслуживающих здания и оборудование (программисты, инженеры, электромонтеры, техники, сантехники, слесари, уборщики), специалистах по социальной работе, комплексной реабилитации, социальных психологах.

Повышение зарплаты коснется и работников учреждений, не относящихся к социальной сфере и науке, - спасателей и пожарных системы МЧС, гидробиологов, океанологов, метеорологов, работников селекционно-семеноводческих центров, ветеринарной службы, десантно-пожарной службы лесного хозяйства, лесников и многих других. В 2020 году зарплаты работников этих категорий планируют повысить также с 1 октября предположительно на 3,8 процента.

Зарплаты индексируются на уровень инфляции предыдущего года.

На региональном и муниципальном уровне решение по зарплатам бюджетников принимает губернатор, но РТК рекомендовала повышение с 1 октября и не менее чем на 4,3 процента.

Зарплаты врачей, учителей, социальных и научных работников, упомянутых в майских указах, зависят от средних зарплат по региону.