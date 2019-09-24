С норвежской рыбной фермы "сбежали" зараженные лосоcи

Десять тысяч зараженных лососей сбежали с рыбной фермы в Норвегии. Как сообщает издание Intrafish, специализирующееся на новостях рыбной промышленности, "беглецы" заражены вирусом панкреатита.

Причиной "побега" послужила дыра в рыболовецкой сети, которую, по мнению работников рыбного хозяйства, мог проделать гребной винт одной из лодок. Управление по рыбным ресурсам Норвегии рекомендовало руководству фермы выловить всех "беглецов" как можно скорее. Чтобы хоть как-то помочь процессу, к "массовой" рыбалке подключились и местные жители.

"Я стараюсь поймать столько рыбы, сколько в моих силах. Но это лишь то немногое, что можно сделать в этом случае. Думаю, что произошедшее - это трагедия для норвежской фауны" - рассказал Euronews один местный рыбак.

Стоит отметить, что с начала года с норвежских рыбных ферм уплыли уже свыше 284 тысяч лососей, а это - почти в два раза больше чем в 2018 году. В связи с этим министр рыболовства страны Харальд Несвик собрал срочное совещание с представителями рыбных ферм. Обсуждаются меры, в том числе штрафы за допущение побега рыб, которые могут помочь сократить число подобных инцидентов.