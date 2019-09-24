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24.09.2019 21:07
Рубрика: Спорт

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

Текст: Максим Домчев
Исполком УЕФА принял решение провести финал Лиги чемпионов сезона 2020/2021 в России. Решающий матч главного клубного турнира Европы примет Санкт-Петербург.
Фото: Getty Images/Matthias Hangst/Bongarts Фото: Getty Images/Matthias Hangst/Bongarts
Фото: Getty Images/Matthias Hangst/Bongarts

Во вторник в Любляне состоялось заседание Исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций, на котором был принят целый ряд важный решений. Одним из них было определение места проведения ближайших финалов Лиги чемпионов. На это право претендовал Санкт-Петербург, который заслужил массу благоприятных отзывов во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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По итогам Исполкома УЕФА городу на Неве доверили финал 2021 года. Об этом на пресс-конференции объявил президент УЕФА Александр Чеферин. В Мюнхене состоится финал 2022 года, а следующий решающий матч главного клубного турнира Старого Света примет Лондон и легендарный "Уэмбли".

Стадион в Санкт-Петербурге был выдвинут на проведение финала ЛЧ на исполкоме РФС в конце 2018 года. Арена на Крестовском острове вмещает 68 тысяч.

Напомним, что ранее, в 2008 году, финал ЛЧ принимали "Лужники". По пенальти "Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" 1:1 (6:5).

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