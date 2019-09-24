Савченко: Украине лучше отказаться от финансовой помощи США

Киеву стоило бы отказаться от финансовой помощи США, считает депутат VIII созыва Верховной рады Надежда Савченко. Так она прокомментировала заявление Вашингтона о выделении Украине 115 млн долларов в в рамках программы госдепартамента "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а еще 26,5 миллиона долларов из этой же программы из бюджета 2018 года (в сумме 141,5 миллиона).

"Я считаю, что Украина станет США интересна тогда, когда перестанет просить деньги​​​, - передает РИА Новости заявление Савченко в эфире телеканала NewsOne. - Это понятно, что если тебе кто-то платит, то это значит, что ты ему не равный".

Даже непростая экономическая ситуация в стране - не повод принимать чью-то финансовую помощь считает Савченко.

"Я, конечно, понимаю, что бедному человеку и копейка в помощь. Но я считаю, что, может, мы и бедные, но гордые, - подытожила она. - И лучше бы мы отказались от этих денег. И сказать: "Спасибо, ваших денег нам не надо. Но и покупать уголь у вас не будем".