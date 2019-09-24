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24.09.2019 14:27
Рубрика: Спорт

Сборная России по волейболу одержала седьмую победу на Кубке мира

Текст: Максим Домчев
Женская сборная России по волейболу одержала седьмую победу на проходящем в Японии Кубке мира. На этот раз в трех партиях была повержена команда Нидерландов.
Фото: Роман Кручинин/ТАСС Фото: Роман Кручинин/ТАСС
Фото: Роман Кручинин/ТАСС

Сборная России под руководством итальянского тренера Сержио Бузато уверенно переиграла команду Нидерландов в трех партиях. Самым напряженным получился первый сет, в котором россиянки сумели вырвать победу в концовке - 26:24.

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После этого соперницы так и не смогли переломить ход матча - 25:18 и 25:20. Самыми результативными в российской команде стали Наталья Гончарова, набравшая 16 очков, Ирина Воронкова - 13 очков и Ирина Королева - 11.

Восьмую подряд победу одержали лидеры соревнований китаянки. В трех партиях они разгромили Кению. Выиграли свой матч и американки, переигравшие со счетом 3:0 Доминиканскую республику. При равенстве побед команда США пока опережает россиянок по дополнительным показателям.

27 сентября в девятом туре команды России и США сыграют друг против друга. Победитель этого матча практически гарантирует себе итоговое второе место.

Спорт Волейбол
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