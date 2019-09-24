Сенатор устроил стрельбу возле здания парламента Гаити

Два человека, в том числе фотограф агентства Associated Press и сотрудник аппарата парламента, получили ранения в результате стрельбы, которую устроил местный сенатор перед церемонией голосования по кандидатуре премьер-министра Гаити Фрица Уильяма Мишеля, назначенного в конце июля на этот пост президентом Джовенелем Моизом.

Оба пострадавших с ранениями, не представляющими угрозу их жизням, доставлены в местные больницы. Известно, что фотограф АР Дьё-Налио Чери получил пулевое ранение в челюсть.

Как сообщает Reuters, стрельбу устроил сенатор от правящей партии Жан-Мари Ральф Фетир. Он вышел из своего белого внедорожника возле здания парламента в столице страны Порт-о-Пренс после того, как несколько человек начали раскачивать его машину, пытаясь открыть дверь со стороны пассажира, жестикулируя и крича.

Фетир, одетый в черный пиджак и джинсы, вытащил пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону людей, которые собрались вокруг его машины и после стрельбы начали хаотично разбегаться во всех направлениях. Затем сенатор вернулся в машину, которая стремительно выехала с парковки.

Когда его спросили об этом инциденте, Фетир рассказал ведущему "Радио Мега", что он действовал в целях самообороны.

В Гаити в последние недели резко ухудшилась социально-экономическая ситуация: спор между властями Гаити и американской энергетической торговой компанией вызвал отключение электроэнергии и нехватку топлива в стране с населением 11 миллионов человек, что вызвало гнев правительства президента Джовенела Моиза.

Гаити, самая бедная страна в Западном полушарии, рассчитывала на поставки топлива из Венесуэлы, которая предлагала дешевое финансирование нескольким странам Карибского бассейна для покупки бензина, дизельного топлива и других продуктов в рамках программы под названием Petrocaribe.

Но в прошлом году эта схема развалилась из-за экономических потрясений в Венесуэле, что вынудило Гаити вернуться на международные рынки и закупать нефть по повышенным ценам. В конечном счете, это спровоцировало острый экономический кризис в стране, которым властям разрешить не удается.