Новости

Во время полумарафона в Монреале умер участник забега 07:10
Сенатор устроил стрельбу возле здания парламента Гаити 06:59
Волейболисты из РФ сенсационно проиграли Словении в четвертьфинале ЧЕ 06:46
Соловьев разорался в эфире из-за "либерального бреда" 06:33
Ученые выяснили, сколько нужно есть орехов для профилактики ожирения 06:19
В Хабаровском крае человек и тигр погибли в схватке 05:55
В Совфеде осудили желание Трампа и Дуды остановить "Северный поток-2" 05:42
Атомный крейсер "Омск" атаковал "вражескую" субмарину 05:34
Жители Камчатки ощутили двухбалльное землетрясение 05:06
В ЕАО ввели режим ЧС из-за неготовности к отопительному сезону 04:45
Прокуратура проведет проверку после пожара на плавбазе у Курил 04:42
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках 04:40
В Японском море крылатая ракета "Уран" ударила по дрейфующей цели 04:06
Мадуро рассказал о поездке в Россию 03:50
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек 03:39
Глава Пентагона призвал Германию увеличить расходы на оборону 02:57
Токио наградил фонд Шодиева за развитие отношений между Россией и Японией 01:35
ФНС применит риск-ориентированный подход к тотализаторам и букмекерам 01:13
Скворцова рассказала, как изменилась продолжительность жизни россиян 00:55
Названы регионы России, где чаще пропадают дети 00:44
В Петербурге пассажир погиб под поездом метрополитена 00:41
В Госдуме назвали претензии Киева о морской границе с РФ нерелевантными 00:03
Трамп не стал связывать размещение войск в Польше с Россией 23.09.2019
Алиссон из "Ливерпуля" признан ФИФА лучшим вратарем 23.09.2019
Путин поздравил российских гимнасток 23.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
24.09.2019 06:59
Рубрика: В мире

Сенатор устроил стрельбу возле здания парламента Гаити

Текст: Андрей Васильев
Два человека, в том числе фотограф агентства Associated Press и сотрудник аппарата парламента, получили ранения в результате стрельбы, которую устроил местный сенатор перед церемонией голосования по кандидатуре премьер-министра Гаити Фрица Уильяма Мишеля, назначенного в конце июля на этот пост президентом Джовенелем Моизом.
Фото: REUTERS/ANDRES MARTINEZ CASARES Фото: REUTERS/ANDRES MARTINEZ CASARES
Фото: REUTERS/ANDRES MARTINEZ CASARES

Оба пострадавших с ранениями, не представляющими угрозу их жизням, доставлены в местные больницы. Известно, что фотограф АР Дьё-Налио Чери получил пулевое ранение в челюсть.

Как сообщает Reuters, стрельбу устроил сенатор от правящей партии Жан-Мари Ральф Фетир. Он вышел из своего белого внедорожника возле здания парламента в столице страны Порт-о-Пренс после того, как несколько человек начали раскачивать его машину, пытаясь открыть дверь со стороны пассажира, жестикулируя и крича.

В Гаити у посольства США началась стрельба

Фетир, одетый в черный пиджак и джинсы, вытащил пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону людей, которые собрались вокруг его машины и после стрельбы начали хаотично разбегаться во всех направлениях. Затем сенатор вернулся в машину, которая стремительно выехала с парковки.

Когда его спросили об этом инциденте, Фетир рассказал ведущему "Радио Мега", что он действовал в целях самообороны.

В Гаити в последние недели резко ухудшилась социально-экономическая ситуация: спор между властями Гаити и американской энергетической торговой компанией вызвал отключение электроэнергии и нехватку топлива в стране с населением 11 миллионов человек, что вызвало гнев правительства президента Джовенела Моиза.

Фото: REUTERS/IVAN ALVARADO
Жители Гаити выступили против США и призвали на помощь Россию

Гаити, самая бедная страна в Западном полушарии, рассчитывала на поставки топлива из Венесуэлы, которая предлагала дешевое финансирование нескольким странам Карибского бассейна для покупки бензина, дизельного топлива и других продуктов в рамках программы под названием Petrocaribe.

Но в прошлом году эта схема развалилась из-за экономических потрясений в Венесуэле, что вынудило Гаити вернуться на международные рынки и закупать нефть по повышенным ценам. В конечном счете, это спровоцировало острый экономический кризис в стране, которым властям разрешить не удается.

В мире Северная и Центральная Америка Гаити
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Первого октября бюджетникам повысят зарплату
В Совфеде осудили желание Трампа и Дуды остановить "Северный поток-2"
В Госдуме назвали претензии Киева о морской границе с РФ нерелевантными
Мадуро рассказал о поездке в Россию
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек