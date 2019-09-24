Сирийские нелегалы пытались проникнуть в Европу под видом спортсменов из Киева

Весьма оригинальный способ проникнуть в Старый свет и осесть в одной из европейских стран придумали десять сирийских беженцев. Они представили себя как волейбольную команду из Киева, ищущую убежища в Европе.

Впрочем, их быстро раскусили в первом же "пункте назначения". Сирийцы меньше всего напоминали греческим полицейским статных волейболистов. Тем не менее, для правдоподобности, они надели синие спортивные костюмы. Беженцы также несли соответствующие спортивные сумки и даже, по легенде, имели при себе два волейбольных мяча. Десять нелегалов, которые пытались вылететь из Афин в Швейцарию, в результате были арестованы греческой полицией. Чиновники в аэропорту Элефтериос Венизелос в Афинах предупредили силовиков, что предоставленные группой паспорта не соответствуют личностям пассажиров. Позже полиция обнаружила, что все десять паспортов были недействительны: они в свое время были утеряны прежними владельцами, украдены или имели истекший срок годности.

Беженцы с поддельными документами почти ежедневно задерживаются полицией в греческих аэропортах, часто прямо незадолго до вылета, сообщает издание The New Daily. Арест в Греции произошел после того, как Италия предоставила разрешение 182 мигрантам, спасенным в Средиземном море гуманитарным кораблем "Океан Викинг" для высадки на Сицилии. Беженцы оказались на мели на корабле под норвежским флагом после того, как Мальта отказалась принять их.