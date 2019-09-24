СК возбудил дело по факту подрыва опор моста в Луганске

Уголовное дело об акте международного терроризма возбуждено по факту подрыва опор моста на маршруте следования колонны автомобилей МЧС России в Луганске. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В ведомстве напомнили о том, что инцидент произошел 19 сентября. Тогда был совершен подрыв трех взрывных устройств, которые были установлены на опорах моста в Луганске. По данному мосту должен был проехать гуманитарный конвой МЧС России, состоящий из 10 грузовых автомобилей.

Как полагает следствие, это преступление было направлено на срыв поставки гуманитарной помощи для жителей ЛНР от РФ. Противоправные действия подвергли опасности жизнь и здоровье граждан России.