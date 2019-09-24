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Рубрика: Общество

Скворцова рассказала, как изменилась продолжительность жизни россиян

Продолжительность жизни россиян за 19 лет выросла на 7,7 года. Такие данные обнародовала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Мы подводили итог: с 2000 года за последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года - почти на восемь лет. Это реально очень большое достижение", - приводит слова министра РИА Новости.

Продолжительность жизни в России удвоилась за 120 лет

По данным чиновницы, материнская смертность за тот же период упала в 4,9 раза, младенческая - в 3,6. Кроме того, она отметила роль проведенных мероприятий, касающихся профилактики и лечения туберкулеза. От этой болезни теперь умирают в 4 раза реже. Заметно снизилось потребление табака и алкоголя, особенно среди подростков.

"Это не значит, что мы не видим недостатков, имеющихся на сегодня. Мы боремся, это и есть залог того, что мы и дальше будем двигаться поступательно", - заявила министр. В частности, акцент будет сделан на сокращение смертности трудоспособного населения, в том числе от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Названа простая еда, от которой зависит продолжительность жизни
Общество Здоровье Общество Соцсфера Социология Правительство Минздрав
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