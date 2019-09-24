Глава Следственного комитета провел оперативное совещание, на котором говорили о ситуации с розыском без вести пропавших детей. Этой действительно серьезной проблеме в Следственном комитете всегда уделяют особое внимание.

На совещании были озвучены вот какие цифры - в 2018 году в следственные органы поступили сообщения о безвестном исчезновении 13 683 несовершеннолетних, а в первом полугодии 2019 г. - 8383. На сегодняшний день подавляющее большинство пропавших детей найдено. Так и не нашли 98 несовершеннолетних.

Больше всего детей и подростков пропадает в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях.

Приведенные на совещании цифры подтверждают, что основными причинами пропажи несовершеннолетних остаются отсутствие контроля за ними в социальных учреждениях для детей - проще говоря, в детских домах, конфликты в семье, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми, неблагоприятные условия жизни.

Принятые сегодня законы позволяют быстро организовать поиски ребенка в кратчайшие сроки. Так, в августе этого года приняты изменения в законодательство, регулирующее оперативно-разыскную деятельность. Они помогают еще быстрее получать информацию о пропавшем ребенке, если у него есть мобильный телефон.

За полгода поступили сообщения о безвестном исчезновении 8383 несовершеннолетних. Подавляющее большинство пропавших детей найдено

Специалисты говорили и о положительной практике привлечения психологов для профилактических мероприятий и выяснения причин уходов детей из социальных учреждений, семей и детских домов, а также психологического состояния самих детей.

В Иркутской области накоплен опыт использования мобильных приложений для незамедлительного оповещения волонтеров и координации их дальнейшей работы. В частности, мобильное приложение "Оберег. Поиск детей" позволяет в течение нескольких минут оповестить большое количество волонтеров в разных населенных пунктах. В минувшем году с помощью этой программы были найдены пятеро детей.

Счастливо закончились самые последние случаи пропажи детей. Так буквально на днях в Ростовской области найдены живыми и здоровыми две 15-летние девочки, пропавшие в Багаевском районе. Накануне в отделение полиции обратилась местная жительница и рассказала, что ее 15-летняя дочь со своей одноклассницей ушли из школы и не вернулись. Самостоятельно отыскать школьниц женщине не удалось.

Полицейские опросили соседей, знакомых детей. Ориентировки с приметами пропавших были переданы патрулирующим нарядам полиции. В результате пропавших девочек нашли в Семикаракорском районе. В настоящее время 15-летние школьницы находятся в центре временного содержания несовершеннолетних. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

И в тот же день полиция Калининграда объявила в розыск пропавшую без вести 12-летнюю девочку. Тут же приводились приметы - рост, цвет волос, одежда - черные джинсы и розовая куртка. Нашли ребенка поздно вечером в тот же день.

В СК обсудили и крайне важный вопрос возврата детей, которые находятся в лагерях террористов в различных странах. По имеющимся данным, около 800 российских детей могут находиться в таких лагерях в Ближневосточном регионе.