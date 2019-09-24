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24.09.2019 21:27
Рубрика: В мире

СМИ: В Киеве все-таки проверят деятельность сына Байдена

Текст: Максим Макарычев

Издание The Daily Beast узнало от влиятельного члена украинского парламента, от одного из старших прокуроров страны и от представителя центра по борьбе с коррупцией, что силовые структуры, вероятно, будут заниматься делами, которые президент Дональд Трамп навязывал президенту Владимиру Зеленскому во время их телефонного разговора в июле этого года. Но не так, как того желает Трамп, и не обязательно в ущерб сопернику Трампа Джозефу Байдену, сообщили источники.

Фото: РИА Новости.
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Расследования и возможные судебные преследования, если они произойдут, будут проводиться в контексте нового закона, подписанного Зеленским незадолго до его отъезда на Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, где он должен встретиться первый раз лицом к лицу с Трампом.

Предполагается, что новая команда независимых прокуроров возобновит расследование прошлых дел и ответит на вопросы о коррупции в постмайдановской Украине за последние пять лет. В течение большей части этого времени были начаты расследования в отношении различных влиятельных олигархов, а затем они были быстро и тихо закрыты. За некоторые из них, как предполагалось, прокуроры получили вознаграждения в виде денежных средств. В результате даже сейчас трудно понять, было ли расследование оправданным или просто начато с целью вымогательства.

Прокурор Сергей Горбатюк в течение трех месяцев в 2016 году проводил расследование в отношении основателя компании Burisma Николая Злочевского, пока генеральный прокурор Юрий Луценко не принял решение о прекращении дела. Сначала Луценко забрал дело у следователей, а затем незаконно закрыл его, сообщил Горбатюк The Daily Beast во вторник, 24 сентября. "Если бы Луценко не вмешивался в расследование, не было бы и речи о том, чтобы заниматься такими делами сегодня", - сказал прокурор.

Фото: REUTERS/MARK MAKELA
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В соответствии с новым законом все украинские прокуроры пройдут процесс переаттестации. Количество прокуроров будет сокращено с 15 до 10 тысяч человек. Валентин Наливайченко, бывший глава украинского разведывательного управления и член украинского парламента, ожидает, что дело о коррупции газовой компании Burisma будет вновь рассмотрено. Хантер Байден, сын тогдашнего вице-президента Джо Байдена, был членом совета директоров этой компании.

Напомним, что Джо Байден в настоящее время является главным противником Трампа на президентских выборах в США в 2020 году, и его адвокат Рудольф Джулиани работает над поиском компромата на Байдена на Украине. По мнению Джулиани, в 2016 году тогдашний вице-президент Байден настаивал на отставке Луценко, чтобы защитить своего сына.

В мире экс-СССР Украина В мире США Дональд Трамп
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