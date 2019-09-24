Соловьев разорался в эфире из-за "либерального бреда"

Телеведущий Владимир Соловьев шокировал зрителей своим поведением во время авторской программы на канале "Россия 1".

Поводом для "взрыва эмоций" стали слова отдельных гостей студии. Что конкретно они говорили, РИА Новости не уточняет, зато приводит цитату самого Соловьева.

"Не могу я слышать весь этот либеральный бред про нашу историю", - пояснил ведущий. Он признался, что вечер получился очень эмоциональным.

Соловьев орал так, что чуть стекла в соседних домах не начали вылетать. Да еще и по барьеру ударил со всего маху, и "все вокруг завибрировало". Что интересно, рассказав о произошедшем в студии, ведущий не стал извиняться за свое поведение.