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Рубрика: Культура

Соловьев разорался в эфире из-за "либерального бреда"

Телеведущий Владимир Соловьев шокировал зрителей своим поведением во время авторской программы на канале "Россия 1".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Поводом для "взрыва эмоций" стали слова отдельных гостей студии. Что конкретно они говорили, РИА Новости не уточняет, зато приводит цитату самого Соловьева.

"Не могу я слышать весь этот либеральный бред про нашу историю", - пояснил ведущий. Он признался, что вечер получился очень эмоциональным.

Соловьев орал так, что чуть стекла в соседних домах не начали вылетать. Да еще и по барьеру ударил со всего маху, и "все вокруг завибрировало". Что интересно, рассказав о произошедшем в студии, ведущий не стал извиняться за свое поведение.

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Культура Кино и ТВ Общество СМИ и соцсети Персона: Владимир Соловьев
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