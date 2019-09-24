Перед самым вылетом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на 74-ю сессию Генассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорк членам делегации пришла беспрецедентная новость. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, американская сторона не выдала визы руководителям международных комитетов Совета Федерации и Госдумы Константину Косачеву и Леониду Слуцкому, а также семи сотрудникам МИД, включая главу генсекретариата ведомства Сергея Бутина. Захарова назвала "несостоятельными" ссылки американской стороны на то, что проблема с выдачей виз носит "технический характер".

"Это возмутительный пример неуважения США к членам ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию", - подчеркнула дипломат. По ее словам, "документы подавали в те сроки, которые были указаны" американскими дипломатами.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию "тревожной и неприемлемой". По его словам, "Вашингтон нарушает свои международные обязательства, ибо речь не идет о двустороннем визите, речь идет о визите российской делегации на ГА ООН". В связи с этим Песков заявил, что произошедшее "требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы и не менее жесткой реакции со стороны ООН".

Теперь одной из главных тем на предстоящей в Нью-Йорке встрече Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео может, по словам Захаровой, стать именно визовый скандал. Лавров намерен включить эту тему в свое основное выступление на ГА и поднять ее на встречах с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

В Кремле назвали ситуацию "тревожной и неприемлемой", призвав ООН к "жесткой реакции" на нарушение Вашингтоном своих обязательств

Как рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, представителю американской дипмиссии в Москве выразили протест и передали ноту.

Эта тактика используется не только в отношении России. Большая часть иранской делегации во главе с президентом ИРИ Хасаном Роухани, например, также не смогла получить американские визы.

Прямая речь

Константин Косачев, глава международного комитета Совета Федерации:

- В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН. Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий. И если сейчас промолчит международное сообщество, если сейчас только Россия будет на это реагировать - ну, скоро придут и за всеми остальными. В этом нет никакого сомнения, это осознанная стратегическая линия США - устанавливать для себя любимых исключительные какие-то правила поведения и требовать от остальных всего, что только им придет в голову, оставляя за собой право действовать по собственному разумению… Посмотрим на реакцию международного сообщества и с учетом этого будем определяться с российскими ответными шагами. Они обязательно последуют, и они обязательно должны быть чувствительными, болезненными для американской стороны. Оставлять это просто так совершенно точно невозможно.

Леонид Слуцкий, Председатель комитета Госдумы по международным делам:

- Окончательного отказа в визе пока нет. Возможно, визы будут выданы, возможно, они сошлются на какие-то технические проволочки, но мы же понимаем, что подобные аргументы абсолютно ничего не стоят. Это намеренная провокация и осознанное попирание Госдепартаментом США своих международных обязательств… США обязаны выдавать визы тем, кто едет на мероприятие по линии международных организаций… Конечно же руководство организации, генсек Антониу Гутерриш, руководство Генассамблеи, по идее, должны были бы отреагировать на это дело достаточно жестко.

История

Присутствие Фиделя Кастро в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН в 1960 году было негативно воспринято американскими официальными лицами. Накануне поездки госдепартамент США заявил, что Кастро будет подвергнут тем же ограничениям в перемещении (отель-здание ООН), что и Никита Хрущев. Фидель ответил оригинально: кубинское правительство приняло решение ограничить деятельность посла США на Кубе Ф. Бонсала престижным гаванским районом Ведадо, где располагалась резиденция посольства, и ни метром больше.

В нью-йоркском аэропорту, когда самолет Фиделя, по прибытии, был отогнан в самый дальний от здания аэропорта ангар, а грузчики, под давлением администрации, отказались разгружать багаж кубинцев, Кастро ничуть не смутился происходящим, а улыбнувшись, сказал: "Ну что же? Мы просто не возьмем с собой никаких чемоданов, а поедем с походными вещмешками. Мы даже этого удовольствия империалистам не доставим!".

Очередная провокация случилась на следующий день, когда владелец гостиницы "Шелбурн", где проживала кубинская делегация, решил в несколько раз увеличить плату за ее проживание в отеле. Фидель отреагировал мгновенно: он "командировал" одного из членов делегации в магазин спортивного снаряжения купить обыкновенные туристические палатки, чтобы разбить их… в садике у здания ООН и жить в них еще десять дней, пока не закончится ГА. Позже владелец одной из гостиниц, расположенной в печально известном районе Нью-Йорка Гарлеме, предложил кубинцам бесплатно остановиться у него. Фидель с удовольствием принял его предложение, заявив пораженному генсеку ООН: "Именно такая гостиница нам и сгодится".

Подготовил Максим Макарычев