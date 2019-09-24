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Телеведущий Юрий Николаев призвал молиться за Анастасию Заворотнюк

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    24.09.2019, 16:30
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Советский, российский телеведущий и актер Юрий Николаев, сам сражающийся с онкологическим заболеванием, передает слова поддержки родным Анастасии Заворотнюк.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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"Я мысленно рядом с этой семьей. Посылаю Насте свою энергию", - сказал 70-летний артист в беседе с KP.RU.

Добавляя: "Знаю, что Петя Чернышев (муж Заворотнюк - "РГ-Кинократия") очень любит Настю и сейчас рядом с ней, не отходит. Я молюсь за Настю".

При этом легендарный ведущий "Утренней почты" предполагает, что, быть может, "общая энергия" и слова поддержки помогут коллеге победить недуг. "Я надеюсь и уверен, что все будет нормально", - говорит Николаев.

Далее имея вопросы к директорам Заворотнюк, "которые заверяли, что нет проблемы". При этом те сведения, что выкладывали в интернет Андрей Разин и Стас Садальский, - "это не та информация, которой я могу верить, вот в чем дело", - подчеркнул артист.

Меж тем что там на самом деле происходит с Анастасией - по-прежнему не понятно. Семья "прекрасной няни" упорно отказывается комментировать ситуацию.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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"Быть среди людей, которые не знают про состояние Анастасии, но говорят что-то, - не хочу. Просто молюсь", - сказал Юрий. Дополняя, что его любовь к Заворотнюк и к ее семье "безгранична".

"Очень уважаю Петра. Невероятно рад был, когда они расписались. Их история любви происходила на моих глазах", - вспоминает артист.

"Петя делает все возможное, чтобы болезнь отступила. А всем нам надо молиться", - подытожил телеведущий.

Николаев и Заворотнюк два сезона вели "Танцы со звездами" и один сезон - ледового проекта шоу.

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